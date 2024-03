Un pas de plus vers Android 15 : plusieurs nouveautés débarquent dans la Developer Preview 2

Voici la Developer Preview 2 d'Android 15. C'est la dernière étape avant la version bêta et elle livre déjà des informations intéressantes sur les nouveautés à venir dans la mise à jour.

Le développement d’Android 15 se poursuit. Après la Developer Preview 1 vient forcément la Developer Preview 2. Pour rappel, il s’agit d’une version de la mise à jour destinée avant tout aux développeurs d’applications pour qu’ils puissent commencer à travailler sur la future version de l’OS et adapter leurs apps. On est donc loin d’une version finie et stable, mais on fait un pas de plus dans cette direction.

La messagerie avec communication par satellite

La DP2 montre qu’Android 15 va profiter d’une interface mieux pensée au niveau des notifications et des indicateurs de la barre d’état lorsque des services de messagerie exploiteront la communication par satellite. Une API « NonTerrestrialNetwork » voit le jour pour permettre aux applications de « détecter lorsqu’un appareil est connecté à un satellite, ce qui leur permet de mieux comprendre pourquoi des services de réseau complets peuvent être indisponibles », lit-on dans le blog Android officiel pour les développeurs.

Les applications tierces de SMS et MMS vont pouvoir utiliser tous les API mis en place pour la connexion satellite. En revanche, seules les applications « préinstallées » auront accès aux API concernant le protocole RCS. Ici, il faut comprendre que Google Messages sera donc avantagé en termes de fonctionnalités.

Plus de fonctions pour les PDF

Android 15 va aussi connaître « des améliorations substantielles » pour la consultation de fichiers PDF. Il est ainsi question de mettre à disposition des applications des fonctions plus poussées. Elles pourront afficher des fichiers protégés par un mot de passe et proposer des annotations, l’édition de formulaires, la recherche et la sélection avec copie.

L’outil pour les développeurs PDFRenderer — qui est au centre de ces nouveautés — connaît aussi un petit changement. Il devient désormais un module dont les mises à jour vont être gérées via Google Play pour que sa version ne dépende plus du niveau de mise à jour Android installée sur l’appareil.

Smartphones Flip et niveau sonore

Il y a du neuf aussi pour les smartphones pliants au format Flip. Les développeurs peuvent ainsi opter pour une fonction qui leur permet de proposer plus facilement leurs applications sur les écrans externes de ces appareils. Il est précisé que l’affichage ne sera pas optimisé en raison de la taille restreinte des dalles concernées, mais c’est déjà ça.

Enfin, la DP2 d’Android 15 signe aussi la prise en charge de la norme d’intensité sonore CTA-2075. Le but est d’avoir une meilleure homogénéité du volume audio lorsque vous passez d’une application à une autre. Pas besoin à chaque fois de régler le niveau, et cela vaut pour les haut-parleurs du smartphone comme pour les écouteurs que vous y connecterez.

Smartphones compatibles avec Android 15 Developer Preview 2

Android 15 DP2 est disponible sur les Google Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro et Pixel Fold. La tablette Pixel Tablet aussi peut en profiter. Rappelons qu’il s’agit d’une version très peu stable qu’on ne recommande pas d’installer si vous êtes néophyte.

La première bêta, un peu plus aboutie, est attendue en avril tandis que la mise à jour stable sera vraisemblablement disponible à la rentrée.