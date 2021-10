Comment lire, modifier et signer un PDF sur Android ?

À l'heure du tout numérique et dans un monde où l'on utilise plus son smartphone que son ordinateur, la gestion des fichiers PDF sur son téléphone Android reste un problème pour beaucoup de monde. On vous explique comment ouvrir une pièce jointe au format PDF avec son smartphone, la modifier et la signer.

Les fichiers PDF sont devenus la norme lorsqu’il s’agit de partager un document, que ce soit du texte, un scan, ou bien une présentation en diapositives. Si Google Chrome ou d’autres navigateurs sont capables de les lire sur un ordinateur, ce n’est pas le cas de l’application mobile du navigateur.

De plus, certains constructeurs ne pensent pas à installer un lecteur PDF de base sur leurs téléphones, alors même qu’ils intègrent parfois un explorateur de fichiers.

Retrouver un fichier PDF sur son smartphone

Il est certes possible de retrouver ses fichiers PDF dans les pièces jointes de ses mails, mais toute cette recherche, en plus de jouer avec nos nerfs, devient très rapidement une perte de temps et d’efficacité. C’est là qu’entrent en jeu les gestionnaires de fichiers pour téléphones. Ils vous permettent, comme sur un ordinateur, de retrouver tous vos fichiers et de les ranger par dossiers.

Le plus simple reste d’utiliser le gestionnaire de fichiers que votre téléphone propose nativement. Si le vôtre n’en possède pas, ou que vous le trouvez peu agréable, il existe des dizaines d’applications qui font — plus ou moins bien — le travail sur le Play Store.

Par exemple, le gestionnaire de fichiers de Samsung peut automatiquement afficher tous les fichiers PDF, y compris ceux de vos comptes Google Drive ou OneDrive — si vous les avez connectés.

Quant aux applications sur le Play Store, nous vous conseillons Solid Explorer ou Google Files GO. Retenez qu’une simple recherche « PDF » dans la barre d’exploration suffira à vous afficher tous vos dossiers PDF.

Si vous souhaitez trouver un fichier en particulier, vous devez chercher le nom de ce dernier dans la barre d’exploration ou alors changer le mode d’affichage une fois la liste de vos PDF sous les yeux : par date, par nom, par taille… Le but est d’affiner la recherche pour trouver le fichier en question.

Solid Explorer File Manager Télécharger Solid Explorer File Manager gratuitement APK

Files by Google Télécharger Files by Google gratuitement APK

Mention spéciale à l’application DiskUsage pour son interface très originale, mais pas forcément facile à prendre en main.

Lire un fichier PDF de quelques pages

Le lecteur de PDF n’est généralement pas installé par défaut sur votre téléphone, mais l’application Google Drive devrait normalement être nativement présente. Cette dernière a l’avantage d’intégrer un lecteur de fichiers PDF minimaliste, mais fonctionnel. Il comblera la grande majorité des utilisations et si vous souhaitez seulement lire votre fichier, ne cherchez pas plus loin.

Google Drive Télécharger Google Drive gratuitement APK

Avec le lecteur PDF de Google Drive, on peut lire un PDF, effectuer une recherche dans le texte du fichier et enregistrer le document dans le cloud. Une fois celui-ci enregistré, l’icône Drive est remplacée par l’icône commentaire.

Notez qu’une autre application de lecteur PDF est très souvent installée de base sur les téléphones Android : « Google PDF Viewer » ou « Lecteur PDF Google » en français. Vous me demanderez sûrement ce qu’elle apporte en plus. Eh bien rien, il s’agit d’un doublon — on a l’habitude avec Google.

En fait, ce lecteur est très similaire à celui de Google Drive, mais avec une option en moins : celle de l’enregistrement dans Drive.

En réalité, il y a peu de chances que votre téléphone ne puisse pas ouvrir un fichier PDF, même si vous n’avez pas installé de lecteur dédié. Il y aura tout le temps une solution de base, qu’elle soit ergonomique ou pas. Ladite solution sera souvent celle de Google, qui conviendra à la majorité des utilisateurs.

Ici, Samsung me propose 4 applications pour ouvrir mon fichier PDF : une de Samsung, une de Google et deux de Microsoft. Android est fait pour ça : vous avez le choix ! Retenez que le lecteur PDF Drive fera amplement l’affaire.

Lire un scan de plusieurs dizaines de pages

Bien que la première méthode fonctionne très bien avec des fichiers PDF assez volumineux, il est peut-être plus confortable de les lire avec une application du type Adobe Acrobat Reader. Cette dernière offre beaucoup plus de possibilités, comme suivre plus facilement sa lecture, d’y ajouter des marque-pages, de surligner du texte, de prendre des notes, etc.

Adobe Acrobat Reader Télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement APK

Beaucoup de ces fonctionnalités nécessitent un abonnement, mais les plus intéressantes sont gratuites. Premièrement, il n’est plus nécessaire de passer par un gestionnaire de fichiers, tous vos documents PDF apparaissent dans l’onglet « Mes documents » du menu latéral.

Une fois un fichier ouvert, on navigue aisément d’une page à l’autre grâce au curseur situé sur la droite de l’écran. Il s’utilise de deux façons différentes : soit en glissant de haut en bas, soit en tapant dessus pour y inscrire le numéro de page désiré.

Pour ne pas avoir à retenir un numéro de page, Adobe propose aussi l’ajout de marque-pages — appelés signets — dans la barre située en bas de l’écran. On peut aussi changer de mode de lecture — remarquez la présence d’un mode nuit.

En lisant un PDF, il est possible de surligner, souligner et de barrer du texte afin de mettre en avant les parties qui nous intéressent. Il est également possible d’ajouter des notes tapées ou manuscrites pour entourer ou annoter des éléments par exemple.

Enfin, vous l’aurez remarqué sur la capture d’écran, Adobe Acrobat Reader propose de télécharger une autre application de la suite. Il s’agit d’un outil de numérisation pour scanner vos documents avec l’appareil photo du téléphone, ainsi qu’un outil d’édition de fichiers PDF, bien utile pour remplir et signer des formulaires par exemple.

Modifier et signer un PDF depuis son smartphone

Justement, c’est le sujet de cette dernière partie : comment modifier un fichier PDF depuis son smartphone ? C’en est fini le temps où pour retourner un PDF signé nous devions l’imprimer, le signer et le scanner à nouveau. Des solutions sont maintenant apparues aussi bien sur ordinateur que sur mobile.

La meilleure réponse à cette problématique est Adobe Fill & Sign, disponible seul, mais qui s’intègre à Adobe Acrobat Reader. Ouvrez votre fichier avec Reader, puis dans le menu latéral sélectionnez « Remplir et signer », cela ouvrira le document PDF dans l’application d’édition. Il est aussi possible de passer directement par Adobe Fill & Sign.

Pour rentrer du texte par dessus le PDF, il suffit de taper à l’endroit où vous souhaitez écrire et d’y inscrire votre texte. Sachez qu’il est possible d’enregistrer ses informations personnelles comme son nom, ses prénoms, son adresse et autres grâce à l’icône en forme de bonhomme en haut de l’écran. Cela permet de ne pas réécrire ces informations à chaque remplissage de formulaire.

L’icône en forme de stylo à côté correspond au menu de la signature et des initiales. On peut alors y enregistrer ces informations afin de placer sa signature n’importe où sur le document par la suite. Enfin, pour cocher une case un simple clic dessus permet d’y afficher une croix. Une fois vos modifications terminées, il ne vous reste plus qu’à partager le document via l’icône de partage, située en haut de l’écran.

D’autres solutions existent, mais nous vous conseillons les applications Adobe, qui, vous l’aurez compris, remplissent les différents critères demandés pour une utilisation mobile. Sachez que certains constructeurs comme Samsung proposent par exemple un éditeur de PDF directement intégré sur leurs téléphones.