Comment rajouter sa signature sur un fichier PDF

Beaucoup de documents administratifs se retrouvent aujourd'hui numérisés, plutôt que de devoir les imprimer pour signer puis les re-scanner, certains outils permettent d'ajouter directement sa signature sur le fichier PDF.

Aujourd’hui, énormément de documents ne se présentent plus sous forme papier, mais directement numérisés, en fichier PDF par exemple. Certains de ces documents sont à signer et, plutôt que de gâcher du papier en imprimant le document et de l’encre en signant avec son plus beau stylo BIC, pourquoi ne pas le signer depuis son ordinateur ?

Certains logiciels ou sites internet permettent de signer directement depuis un fichier PDF, pour vous économiser du temps et du papier. Nous avons sélectionné 2 logiciels et un site web vous permettant de réaliser cela, à vous ensuite de choisir selon vos envies et ce qui vous convient le plus.

Signer un PDF depuis le logiciel Adobe Acrobat Reader

Adobe Acrobat Reader est surement le lecteur de PDF le plus connu derrière les navigateurs web comme Google Chrome qui les lisent nativement. L’avantage du logiciel d’Adobe est sa faculté à pouvoir modifier les fichiers PDF, là où Chrome et consorts ne font que les lire.

Pour commencer, il faut avoir installé le logiciel Adobe Acrobat Reader sur son ordinateur (compatible Windows ou MacOS). Lancez-le et ouvrez le fichier PDF sur lequel vous voulez signer.

Dans la colonne de droite, cliquez sur Remplir et signer. Vous aurez le choix entre signer vous-même le document ou demander à quelqu’un d’autre de le faire, en cas de besoin de signatures multiples. Sélectionnez Outil Remplir et signer et vous vous retrouvez sur votre PDF.

Pour enfin arriver sur le menu pour signer le document, cliquez sur Signer et choisissez entre Ajouter une signature ou Ajouter un paragraphe. Ce qui va nous intéresser ici est la première option.

Adobe vous propose ensuite trois possibilités : Taper un texte qui servira de signature, Tracer une signature ou ajouter une Image.

Si vous décidez de Tracer votre signature, vous pourrez la dessiner avec votre souris ou pavé tactile ou mieux : avec votre stylet ou doigt si vous avez un écran tactile.

Après avoir écrit, tracé ou choisi votre image à utiliser comme signature, cliquez sur Appliquer, votre signature sera alors « attachée » à votre curseur. Pour l’ajouter au document, déplacez votre curseur jusqu’à l’endroit où vous voulez que votre signature soit et faites un clic gauche.

Lorsque la signature est appliquée, vous pouvez la modifier en l’agrandissant, la rapetissant ou en changeant la couleur.

Pour exporter le PDF, il n’y a plus qu’à l’enregistrer comme on le ferait avec un fichier texte classique et vous pourrez récupérer votre PDF signé.

La signature s’affiche bien dans tous les logiciels et pas seulement dans Acrobat par la suite

Signer un PDF depuis son navigateur web

D’autres services permettent de signer sur un fichier PDF, certains le font directement depuis votre navigateur web comme SmallPDF.com.

SmallPDF est un outil gratuit à usage limité, vous pouvez modifier deux fichiers PDF par heure, ce qui devrait être suffisant pour la plupart des utilisateurs. Si ce n’est pas le cas pour vous, nous vous recommandons d’utiliser Acrobat qui, pour signer un PDF, est gratuit et sans limites.

Rendez-vous sur la page dédiée à cette fonctionnalité et ouvrez-y votre PDF.

Deux options s’offrent à vous : Placer la signature ou Ajouter du texte. Cliquez sur la première option et vous vous retrouvez sur un menu similaire à celui vu sur Acrobat. Vous pouvez Tracer une signature, Téléverser une photo ou en prendre une avec l’Appareil Photo. Dans notre cas, nous allons la tracer à l’aide de l’écran tactile ou de la souris.

Cliquez sur Enregistrer pour ajouter la signature au PDF, déplacez-là où bon vous semble et vous pouvez à présent la modifier en l’agrandissant, la rapetissant ou en changeant sa couleur. Contrairement à Acrobat, vous n’aurez que deux couleurs de signature : noir ou bleu.

Lorsque votre signature est ajoutée, cliquez sur Terminer et le site vous redirige vers la page de téléchargement du fichier. Enregistrez-le et vous pouvez dès à présent le partager à n’importe qui.

À présent, vous n’aurez plus à imprimer « pour rien » vous documents à signer. La planète (et votre portefeuille, car l’encre, ça coûte cher) vous remercie !