Voici pourquoi UPDF est l’un des meilleurs éditeurs PDF pour Android

Vous êtes en déplacement et vous avez besoin d’un éditeur PDF performant et accessible aussi bien sur votre tablette que sur votre smartphone ? UPDF est la solution qu’il vous faut et on vous explique pourquoi !

Que ce soit dans le cadre professionnel ou tout simplement pour remplir et signer un formulaire, il est toujours pratique de disposer d’un éditeur PDF à portée de main. Disponible aussi bien sur ordinateur que sur un smartphone ou une tablette, UPDF est l’éditeur PDF indispensable qui offre de nombreuses fonctionnalités pour modifier, annoter, organiser et partager les documents PDF en quelques clics. UPDF s’appuie également sur l’IA pour résumer, traduire et poser des questions à une IA n’importe où et n’importe quand.

Avec les nouvelles offres de printemps, la licence UPDF est proposée jusqu’à -62 %, avec un cadeau supplémentaire, une licence à vie de aJoysoft PDF Password Remover, un outil qui lève toutes les restrictions et chiffrement des documents PDF.

Pas toujours facile de s’y retrouver dans la jungle des éditeurs PDF qui inondent le marché. Entre les éditeurs populaires hors de prix et ceux moins chers limités en fonctionnalités, UPDF se présente comme un logiciel performant, facile à prendre en main et bon marché. Voici 6 arguments qui le démontrent.

Raison numéro 1 : UPDF intègre des fonctionnalités d’IA très pratiques

UPDF est l’un des tout premiers éditeurs PDF à intégrer des fonctionnalités d’assistance par IA à son interface, que ce soit sur la version pour ordinateur ou sur la version Android. Ces fonctionnalités, appelées UPDF AI, sont au nombre de 3 : Résumer, Traduire et Expliquer.

Comme son nom l’indique, la fonction Résumer est un outil puissant capable de résumer un document, un livre, un rapport pour en tirer les informations principales en quelques secondes. L’utilisateur, ou utilisatrice, est également en mesure de préciser sa requête à l’IA, comme le nombre de mots du résumé, ou le nombre de points importants à souligner dans le document.

La fonction Traduire est aussi très intéressante, puisqu’elle lève les barrières linguistiques pour traduire un document dans n’importe quelle langue.

La troisième fonction invite les utilisateurs et utilisatrices à poser des questions à l’IA sur le contenu du document, afin de rendre les termes techniques plus compréhensibles.

Enfin, s’il est nécessaire d’effectuer des recherches complémentaires, nul besoin d’utiliser un “vieux” moteur de recherche. Il suffit d’activer la fonction AI Chat pour engager la conversation avec l’IA et lui poser directement toutes les questions comme à un interlocuteur humain.

Raison numéro 2 : UPDF intègre toutes les fonctionnalités d’édition PDF

UPDF pour Android est une application performante qui vous permet de modifier, d’annoter, de commenter, mais aussi de gérer et d’organiser vos pages, et de protéger vos documents par mot de passe.

Avec le stylet ou simplement le doigt, l’utilisateur est en mesure de modifier n’importe quel élément de texte ou d’image du document, d’entourer du texte avec l’outil de dessin à main levée ou encore de surligner du texte pour en demander la modification avec un commentaire.

Ajouter des tampons, des formes, des autocollants, changer du texte dans l’en-tête ou le pied de page, ou créer un formulaire à remplir et le signer numériquement, sont autant de fonctionnalités d’édition mises à la disposition des utilisateurs. Pas moins de 17 outils d’annotation sont disponibles.

Enfin, lors de l’envoi du document, il est également possible de protéger le PDF en le chiffrant en ajoutant un mot de passe ou en définissant les droits des utilisateurs.

Bien entendu, la visionneuse PDF est intégrée gratuitement à UPDF, permettant de lire les pages du fichier sur l’écran de la tablette ou du smartphone, d’ajuster le mode d’affichage selon les préférences visuelles (vue 1 ou 2 pages, défilement horizontal ou vertical), ou bien d’utiliser la fonction de partage d’écran pour afficher 2 PDF simultanément pour effectuer une comparaison par exemple.

L’interface est fluide, simple à prendre en main et permet d’accéder rapidement à tous les outils d’édition disponibles très facilement. Il est ainsi possible d’organiser différemment l’ordre des pages d’un document, d’insérer ou d’extraire une page, de supprimer et de faire pivoter une page au sein d’un même document.

Cette liste des fonctionnalités n’est pas exhaustive… et s’allonge même au fil des mises à jour réalisées par Superace, son éditeur.

Raison numéro 3 : UPDF est compatible avec de nombreux systèmes

Autre avantage indéniable d’UPDF, il est multiplateforme et permet ainsi de disposer du même éditeur PDF avec une seule licence, sur 4 appareils avec des systèmes d’exploitation différents. Ainsi, avec l’achat d’une seule licence, il est possible de télécharger, d’installer et de profiter d’UPDF sur un ordinateur sous Windows ou Mac, un appareil sous iOS (iPhone ou iPad) et sur une tablette ou un smartphone sous Android.

Raison numéro 4 : De nouvelles fonctionnalités à chaque mise à jour

UPDF est une application qui s’améliore à chaque nouvelle version. Les équipes de Superace mettent à jour UPDF quasiment chaque semaine pour offrir rapidement de nouvelles évolutions : nouvelles fonctionnalités, correction de bugs ou encore améliorations de l’interface issues des retours des utilisateurs.

Parmi les dernières nouveautés intégrées à UPDF, on peut citer un outil de mesure permettant de connaître les dimensions d’une image ou d’une zone de texte, un module d’exportation et de conversion de fichier par lot, et la possibilité de créer un PDF à partir de modèles prédéfinis.

Raison numéro 5 : un support client réactif

L’interface de UPDF a beau être accessible, il est tout à fait normal que les premières heures au sein de l’application posent des difficultés. Pas de problème : UPDF bénéficie d’un support client réactif et disponible 6 jours sur 7. L’assurance qu’aucune question ne reste sans réponse très longtemps.

De nombreux tutoriels sont également mis à disposition sur le site de Superace pour aider à maitriser plus rapidement, toutes les fonctionnalités d’UPDF, que ce soit la version desktop ou la version mobile.

Raison numéro 6 : un excellent rapport qualité/prix

Si l’on compare UPDF à d’autres éditeurs PDF, il offre un excellent rapport qualité/prix. D’une part, une licence UPDF est 4 fois moins chère qu’une licence Adobe Acrobat Pro, pourtant considérée comme la référence dans le milieu des éditeurs de PDF. D’autre part, une unique licence permet d’installer l’outil sur 4 appareils simultanément. Une générosité rare dans ce secteur.

En effet, vous pouvez acquérir une licence UPDF Pro à vie avec l’extension UPDF AI (facturée annuellement) pour 79,99 € avec la réduction exceptionnelle de 62 %.

Des offres de printemps imbattables

Grâce aux offres de printemps de Superace, les réductions peuvent atteindre les – 62 % sur les différentes licences proposées : licence à vie ou abonnement annuel, avec l’édition Pro ou avec l’extension AI. Et pour toute commande, une licence à vie de aJoysoft PDF Password Remover est offerte en cadeau. Il s’agit d’un outil qui lève toutes les restrictions et chiffrements des documents PDF.