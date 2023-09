Connaissez-vous UPDF, cette solide alternative à Adobe Acrobat ?

Vous recherchez un éditeur PDF efficace qui respecte votre porte-monnaie ? UPDF est sans conteste l’un des meilleurs du genre. Voici tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

Que ce soit pour des courriers officiels, des contrats, des notices, des CV ou des questionnaires, vous avez forcément déjà eu affaire avec des fichiers PDF.

À l’origine, seul Adobe Acrobat était en mesure d’éditer de tels fichiers, Adobe étant l’inventeur du format PDF. Heureusement, de nouveaux éditeurs d’applications plus performantes et moins chères ont rapidement fait leur apparition sur le marché. C’est là qu’UPDF entre en scène.

Compatible Windows, macOS, Android, iOS et iPadOS, ce logiciel offre de nombreuses fonctionnalités pour modifier vos PDF comme bon vous semble. Actuellement, une remise exceptionnelle est appliquée sur la licence UPDF Pro (intégrant un module complémentaire géré par l’IA). Si vous profitez de la promotion actuelle, vous aurez en plus la possibilité de gagner un prix d’une valeur d’environ 600 euros et des licences gratuites.

Que propose UPDF ?

UPDF c’est avant tout une application proposant des outils de visionnage, des outils d’annotation et des outils d’édition de fichiers PDF. Son interface conviviale et intuitive est accessible à tous les utilisateurs, même pour les plus novices en informatique. Les icônes sont facilement reconnaissables et l’accès aux différentes commandes se fait de manière simple et naturelle.

Avec UPDF, vous pouvez lancer n’importe quel document PDF afin d’en afficher le contenu et de le lire. L’application vous invite à adopter la vue avec des vignettes ou des signets, permettant de naviguer aisément d’une page à l’autre ou d’un signet à l’autre. Vous pouvez zoomer, accéder directement à une page avec son numéro ou passer en mode Diaporama pour afficher votre PDF en plein écran pour vos présentations professionnelles.

UPDF est évidemment en mesure d’éditer le texte, les images et les liens du document présenté. L’avantage d’UPDF, c’est que vous avez la possibilité de superposer une zone de texte (ou image) sur la zone d’origine. Si vous devez ensuite modifier le texte ajouté, la police d’écriture sera automatiquement identifiée et sélectionnée.

Mieux, si le texte de votre document PDF n’est pas éditable, il est tout à fait possible d’activer un module complémentaire de reconnaissance de caractères (OCR). Il suffit pour cela de le télécharger et de l’installer sous la forme d’un plug-in. Le fichier est alors passé au scanner afin d’identifier et de rendre lisible et éditable le texte non reconnu.

Une fois que le contenu du document PDF est finalisé, UPDF propose plusieurs options de conversion. Il est ainsi possible de compresser les images (pour que le fichier soit moins volumineux), de conserver les numéros de pages, les en-têtes et pieds de page, conserver les couleurs de l’arrière-plan, sur toutes les pages, uniquement sur la page en cours, etc.

UPDF offre un espace cloud pour sauvegarder vos documents sur des serveurs sécurisés afin d’y accéder depuis n’importe quel appareil, un système de signature, des outils collaboratifs pour partager le document et l’éditer à plusieurs, la protection par mot de passe, etc. On apprécie également pouvoir convertir le PDF en Word grâce à UPDF, mais aussi en format Excel, CSV, image, XML et bien d’autres.

UPDF est enfin l’un des seuls éditeurs PDF à intégrer une IA qui vient assister l’utilisateur et à lui faire gagner en productivité. Pour profiter de l’IA, tout passe par UPDF AI. Une fois le document chargé dans UPDF AI, celui-ci est capable de traduire du texte dans différentes langues, d’en extraire les principales données pour en rédiger un résumé, d’expliquer certains concepts ou de générer des articles en rapport avec le document.

Quelles différences entre UPDF et Adobe Acrobat Pro ?

Dans le petit monde des logiciels éditeurs de PDF, Adobe Acrobat Pro est considéré par les professionnels comme la référence. Voici les principales différences entre UPDF et Adobe Acrobat Pro.

Au niveau des fonctionnalités de base, il y a peu de différences entre les deux éditeurs. Les deux logiciels ont peu ou prou les mêmes outils pour modifier le texte, les images et les liens sur les documents existants, ainsi que des outils d’annotation et de commentaire. Mais Adobe Acrobat ne propose pas le système de tampons personnalisables ou l’affichage en diaporama (pour lancer une présentation à partir d’un document PDF) d’UPDF.

Au niveau des tarifs, les deux éditeurs proposent des abonnements pour profiter de leurs outils PDF, mais c’est le seul critère qu’ils aient en commun. UPDF propose ainsi une licence perpétuelle pour un accès à vie à toutes les fonctionnalités de son logiciel. Et si vous souscrivez un abonnement pour UPDF, vous pourrez profiter de vos outils sur quatre appareils (smartphone, PC) différents.

UPDF propose enfin une version gratuite permettant de tester toutes ses fonctionnalités. Seules limitations : le document édité comportera un filigrane et votre espace de stockage sur UPDF Cloud est de 1 Go. Vous disposerez de deux conversions gratuites par jour et la fonction OCR de transformation d’un PDF numérisé ne pourra pas donner lieu à la sauvegarde du document.

Comment profiter des offres UPDF ?

UPDF a deux principaux arguments pour lui : il en fait autant, voire plus, qu’Adobe Acrobat Pro et le prix de l’abonnement de sa version Pro ne représente que 12 % d’une licence Adobe Acrobat Pro.

En ce moment, UPDF propose de belles réductions sur ses licences, que ce soit sous forme d’abonnement ou sous forme de licence perpétuelle.

L’abonnement UPDF Annuel est en effet au tarif de 26,99 euros par an

La licence perpétuelle à UPDF coûte 41,99 euros seulement et est valable pour 4 appareils (2 ordinateurs + 2 mobiles)

Dans les deux cas, vous pourrez profiter de l’enregistrement des modifications de vos fichiers PDF sans filigrane, de toutes les fonctionnalités en illimité et jusqu’à 10 Go de stockage cloud (et 10 Go supplémentaires avec l’extension AI). Bien entendu, toutes les mises à jour et améliorations seront gratuites.

L’éditeur d’UPDF, Superace, va encore plus loin actuellement en proposant non seulement une réduction exclusive sur un abonnement UPDF Pro, mais il offre une chance de remporter un iPad Air d’une valeur de 600 euros environ, des objets high-tech tels qu’une Apple Watch, des cartes-cadeaux de différents montants, des modèles PDF gratuits et bien d’autres lots.