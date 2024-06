Modifier un PDF sur l'environnement macOS peut se faire en quelques clics à l'aide de l'application « Aperçu » disponible nativement sur nos Mac et MacBook. On vous explique ici comment vous y prendre... et vous allez voir que cela n'a rien de bien sorcier.

L’application « Aperçu » est probablement l’une des applis les plus sous-cotées d’Apple. Au-delà des nombreux types de fichiers qu’elle peut ouvrir, cette application a le mérite de permettre d’éditer en quelques clics un PDF.

À défaut de nous laisser y modifier le contenu existant (pour cela, il faut se tourner vers des solutions tierces, comme Adobe Acrobat, notamment), « Aperçu » permet d’y ajouter très facilement une signature, de l’annoter, d’y ajouter du texte, des esquisses, dessins et autres figures, ou encore d’y caviarder certains éléments que l’on ne souhaite pas voir apparaître sur le rendu final.

Pour de nombreux utilisateurs, cette solution est donc suffisante, car elle offre déjà un panel intéressant de modifications, accessible qui plus est en quelques clics seulement. On vous explique aujourd’hui comment en profiter.

Comment modifier un PDF sur Mac ?

Commencez par ouvrir un fichier PDF avec l’application « Aperçu ».

Par défaut, c’est elle que macOS utilise pour les PDF ; si jamais ce n’est plus le cas chez vous, passez par un clic droit sur le fichier PDF que vous voulez ouvrir, puis allez dans « Ouvrir avec » pour enfin sélectionner « Aperçu » dans la liste qui s’affiche.

En haut de la fenêtre de l’application « Aperçu », vous pouvez voir, à gauche, l’icône permettant d’accéder à l’outil pour surligner des éléments du PDF

À côté, sur la droite, l’icône d’annotation permet quant à elle d’ouvrir le menu des outils d’édition

Cliquez dessus

Vous voyez alors apparaître la barre ci-dessous

Au travers de ces différentes icônes, vous pouvez de gauche à droite : sélectionner et copier du texte, sélectionner toute une zone du document pour la copier, caviarder des phrases, ajouter des esquisses, dessins et figures, ajouter du texte, ajouter une signature, ou encore accoler une note au document.

Notez que chaque modification apportée au document PDF peut facilement être retirée ou remise en place, et ce, à l’aide des raccourcis « Command + Z » et « Majuscule + Command + Z ». Pour supprimer un élément que vous aviez ajouté et qui n’est plus utile, il est aussi possible de le sélectionner en cliquant dessus, puis de l’enlever avec « Command + suppression » (la touche retour arrière présente au-dessus de la touche entrée).

L’enregistrement des modifications apportées à votre PDF se fait enfin de deux manières. En passant par Fichier > Enregistrer, ou par Fichier > Exporter au format PDF, vous aurez la possibilité de retoucher ultérieurement les modifications que vous aviez faites en revenant sur le fichier.

Si au contraire, vous souhaitez que ces modifications soient « gravées dans le marbre » et donc impossible à modifier ultérieurement, passez alors par Fichier > Imprimer, puis sélectionnez l’option « Enregistrer au format PDF ». Une manière un peu baroque d’arriver à ses fins, certes, mais c’est efficace.