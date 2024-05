Comment ajouter une signature à un PDF sur Mac ?

Cela ne saute pas forcément aux yeux, mais macOS intègre nativement une fonctionnalité qui permet d'apposer en facilement une signature à n'importe quel PDF. On vous explique où la trouver et comment vous y prendre.

Certains PDF intègrent directement des encarts permettant d’apposer un paraphe ou une signature automatique, mais la chose n’est pas systĂ©matique, et certains logiciels et / ou services tiers sont parfois requis.

Alors, comment faire pour signer un PDF facilement lorsque ces conditions ne sont pas rĂ©unies ? Eh bien si vous avez un Mac, rien de plus simple. Au travers de l’application « Aperçu », macOS intègre depuis des annĂ©es une fonctionnalitĂ© native permettant justement de crĂ©er une signature numĂ©rique et de la positionner n’importe oĂą, en quelques clics, sur un document PDF.

On vous explique ici comment trouver cette fonction (un peu cachĂ©e, il est vrai) et comment signer n’importe quel PDF en une minute Ă peine avec macOS.

Comment ajouter une signature Ă un PDF sur Mac ?

Commencez tout d’abord par ouvrir le PDF que vous souhaitez signer avec l’application « Aperçu ». Par dĂ©faut, c’est elle qui est utilisĂ©e pour l’ouverture d’un PDF sur macOS, mais si jamais ce n’est pas le cas sur votre machine, faites simplement un clic droit sur le PDF en question, allez dans « Ouvrir avec », puis choisissez « Aperçu » dans la liste des applications disponibles.

Une fois que le PDF est ouvert dans « Aperçu », prĂŞtez attention Ă la partie supĂ©rieure de la fenĂŞtre, et plus particulièrement Ă l’icĂ´ne figurant la pointe d’un stylo. C’est elle qui nous intĂ©resse. Cliquez dessus pour faire apparaĂ®tre, si ce n’est pas dĂ©jĂ le cas, la barre d’outils d’annotation. Vous voyez alors s’afficher toute une succession de nouvelles icĂ´nes permettant de modifier le PDF. Parmi elles, un pictogramme reprĂ©sentant une signature… Bingo, vous ĂŞtes au bon endroit.

C’est ici que les choses sĂ©rieuses commencent. En cliquant sur cette icĂ´ne, l’application « Aperçu » vous permet soit d’utiliser une signature dĂ©jĂ enregistrĂ©e, soit d’en crĂ©er une. Dans notre cas, une signature est dĂ©jĂ disponible, mais si vous lisez ce tutoriel, ce n’est probablement pas le cas de votre cĂ´tĂ©. Cliquez donc sur « CrĂ©er une signature ».

Ă€ partir de lĂ , plusieurs options s’offrent Ă vous en fonction du Mac que vous utilisez : tracer une signature directement Ă l’aide du trackpad (il faut alors disposer d’un pavĂ© tactile « Magic Trackpad » ou d’un MacBook) ; scanner une signature Ă l’aide de la webcam après l’avoir tracĂ©e sur un papier blanc ; ou crĂ©er une signature en passant par votre iPhone ou iPad.

La dernière solution est d’après nous la plus pratique si vous disposez d’un des deux appareils en question, mais dans tous les cas, l’opĂ©ration s’avère très simple, et il est possible de s’y reprendre Ă plusieurs fois pour aboutir Ă une signature bien au propre.

Une fois la signature crĂ©Ă©e, cette dernière s’ajoute automatiquement dans l’onglet dĂ©diĂ©. Il ne reste plus qu’Ă la sĂ©lectionner pour la voir apparaĂ®tre sur votre document PDF (une vieille rĂ©servation dans notre exemple).

Cette dernière peut alors ĂŞtre positionnĂ©e n’importe oĂą sur le document, et des poignĂ©es permettent de la redimensionner Ă l’envie. Enfin, si vous avez besoin d’apposer d’autres signatures, il suffit de rĂ©pĂ©ter l’opĂ©ration, toujours Ă l’aide de cette mĂŞme icĂ´ne signature, disponible dans la barre d’outils d’annotation.

Quelle est la valeur juridique d’une signature Ă©lectronique ?

La signature électronique est un gain de temps non négligeable, vous permettant de signer des documents sans avoir à les imprimer au préalable. Elle est aussi reconnue pour sa valeur légale et juridique, mais elle doit pour cela revêtir plusieurs caractéristiques :

authentique : l’identitĂ© du signataire doit pouvoir ĂŞtre retrouvĂ©e de manière certaine

infalsifiable : une personne ne peut pas se faire passer pour un autre

non réutilisable : la signature fait partie du document signé et ne peut être déplacée sur un autre document

inaltérable : une fois que le document est signé, on ne peut plus le modifier

irrévocable : la personne qui a signé ne peut le contester

Cependant, la signature Ă©lectronique comme nous vous la prĂ©sentons dans cet article correspond au premier des quatre niveaux de sĂ©curitĂ© Ă©tablis par le gouvernement. Dans ce cas de figure, « sa valeur juridique est limitĂ©e, car elle ne garantit pas l’intĂ©gritĂ© des donnĂ©es signĂ©es ni l’identitĂ© du signataire, etc. Elle peut toutefois valoir commencement de preuve par Ă©crit. Sa vocation est de simplifier des processus internes oĂą la signature est indispensable (autorisations, accusĂ©s de rĂ©ception, commandes, contrats, etc.). »

Les autres niveaux impliquent notamment des certificats d’authentification supplĂ©mentaires, numĂ©riques ou mĂŞme matĂ©riels. Mais pour les opĂ©rations courantes, ce premier niveau est suffisant.