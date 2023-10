UPDF : ce puissant éditeur de PDF boosté à l’IA va plus loin que vous ne le pensez

UPDF est plus qu’un simple éditeur de PDF. Remplissage des formulaires, intégration de l’IA, signature numérique ou encore prise en charge des pièces jointes : son développeur a pensé à tout et continue en permanence à l’améliorer.

Vous recherchez un éditeur PDF facile à prendre en main avec un excellent rapport qualité-prix ? UPDF est certainement la solution qui pourrait répondre à vos besoins.

Compatible Windows, Android, macOS, iOS et iPadOS, UPDF intègre de nombreuses fonctionnalités pour modifier, convertir, annoter, commenter, numériser et transformer les documents PDF. En constante évolution, cet éditeur PDF propose régulièrement de nouveaux outils.

UPDF est disponible gratuitement, mais une version Pro permet de profiter de davantage de modules. Son éditeur propose actuellement de belles remises. Que vous achetiez UPDF Pro ou UPDF Pro avec l’extension IA, de belles réductions sont appliquées à tous les niveaux.

Comment éditer un document PDF avec UPDF ?

UPDF propose une interface intuitive et claire. Elle permet à tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau en informatique, de trouver et d’accéder rapidement à l’ensemble des outils disponibles. Voici comment éditer un document PDF avec UPDF et quelles sont les fonctionnalités essentielles qu’il propose.

Avec UPDF, les utilisateurs disposent bien évidemment d’une visionneuse PDF ergonomique, capable de présenter des documents PDF de toute taille et d’adapter l’affichage à leurs habitudes et exigences. Ils disposent aussi d’outils pour annoter les fichiers : souligner, surligner, barrer du texte, appliquer des tampons, apposer des autocollants, encadrer, ajouter des symboles, des flèches, entourer à main levée, etc.

Que serait un éditeur PDF sans outils d’édition ? À partir de n’importe quel document PDF existant, l’utilisateur peut ajouter des liens, changer le texte, modifier les couleurs et la police d’écriture, insérer de nouveaux éléments, ajuster la taille d’une image, ajouter un filigrane, etc. Il est même possible, grâce au système de reconnaissance de caractères OCR de UPDF, de convertir un fichier PDF dans d’autres formats bureautique ou image.

UPDF s’appuie également sur l’intelligence artificielle dans son éditeur PDF avec UPDF AI. Cet assistant permet d’améliorer la productivité en fournissant des outils capables de traduire, résumer, rédiger et expliquer les documents. Et si vous hésitez sur des questions d’orthographe, sur la tournure d’une phrase ou si vous avez besoin d’idées pour rédiger un article, faites appel à UPDF AI.

En termes de sécurisation des fichiers, UPDF n’est pas en reste et propose de protéger les documents avec des mots de passe, de mettre en place un système de signature électronique ou encore d’aplatir un PDF pour le rendre non modifiable.

Quelles sont les nouveautés proposées par UPDF ?

Pour devenir l’éditeur PDF de référence et détrôner Adobe Acrobat Pro, UPDF mise sur l’amélioration de ses performances et surtout l’ajout de nouvelles fonctionnalités. La toute dernière version du logiciel intègre un système de création de formulaires interactifs que les utilisateurs peuvent remplir de manière simple et intuitive.

UPDF prend en charge la création de nouveaux formulaires, ainsi que l’identification ou la création automatique de champs de formulaires sur des formulaires existants. Il est ainsi possible de créer des formulaires depuis un logiciel de bureautique comme Word ou Excel et lors de l’importation dans UPDF, ils seront automatiquement détectés. Une fois le document PDF final généré (formulaires administratifs, contrats, questionnaires de ressources humaines), il pourra être rempli numériquement par les destinataires.

UPDF intègre désormais la signature numérique. Il faut bien la différencier de la signature électronique : celle-ci se contente d’insérer une image de signature sans certificat numérique d’authentification. Ainsi, la signature numérique garantit la validité juridique d’un document signé puisqu’elle permet d’identifier, avec des données associées, l’auteur, la date de la signature. Vous pouvez télécharger votre propre signature numérique pour l’utiliser ou créer une nouvelle signature numérique sur UPDF.

Autre nouveauté significative : l’ajout de pièces jointes. Comme pour un e-mail, il est possible d’associer tout type de fichier à un document PDF : un contrat avec des annexes, un formulaire avec des documents explicatifs ou un exercice avec une leçon, etc. Il suffit de joindre le document complémentaire pour qu’il soit accessible, et qu’il ne se perde pas dans un autre envoi d’e-mail par exemple.

UPDF : un excellent rapport qualité-prix

Avec sa version gratuite suffisante pour les étudiants, les particuliers et les PME, UPDF répond à tous les besoins essentiels de lecture et d’annotation de PDF.

Pour les utilisateurs ayant des besoins plus avancés, UPDF Pro offre une solution complète à des prix vraiment attractifs. Son coût représente seulement 12 % d’une licence Adobe Acrobat Pro.

Quel que soit le mode d’acquisition de la licence Pro choisi, sont inclus l’enregistrement des modifications des fichiers PDF sans filigrane, toutes les fonctionnalités en illimité et un espace de stockage cloud allant jusqu’à 20 Go (dont 10 Go avec l’extension AI).