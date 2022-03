Sur macOS, comment intégrer une signature dans vos documents PDF ?

Qu’il s’agisse de signer à distance un formulaire administratif, une adhésion à une association, quoi de plus simple que d’ajouter votre signature à un PDF ? Nous allons donc vous expliquer comment intégrer une signature dans vos documents PDF avec Aperçu.

Il n’est plus rare de recevoir des documents numériques au format PDF qui demandent votre signature. Il est alors possible d’imprimer le document, de le signer à la main et de le scanner avant de l’envoyer par mail. Aperçu sur macOS offre une solution alternative aussi simple à mettre en œuvre que si vous signez un document papier.

Comment intégrer une signature dans vos documents PDF avec Aperçu ?

Pour commencer, lancez Aperçu pour créer et enregistrer votre signature.

Cliquez dans la barre de menu sur Outils -> Annoter -> Signature .

-> -> . Sélectionnez sur Gérer les signatures.

Aperçu vous propose alors de créer votre première signature. Vous pouvez utiliser le trackpad pour dessiner votre signature, la caméra de votre ordinateur pour la photographier ou en utilisant votre iPhone.

Ici, nous avons utilisé le trackpad et terminons en validant notre signature. Vous pourrez en enregistrer plusieurs sur votre ordinateur.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Pour ajouter votre signature à un document PDF, commencez par l’ouvrir avec Aperçu.

Cliquez sur Outils -> Annoter -> Signature et sélectionnez la signature que vous voulez intégrer au PDF.

-> -> et sélectionnez la signature que vous voulez intégrer au PDF. Elle apparaît sur le document.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Vous n’avez plus qu’à la placer à l’endroit adéquat. Vous pouvez modifier la taille de la signature à votre convenance.

Vous savez maintenant comment ajouter votre signature dans un PDF. Une opération simple et rapide, qui vous évite de devoir chercher un stylo pendant des heures.

