Android 13 : son nom de code sucré (et caféiné) a été décidé

Comme chaque version d'Android depuis les débuts du système, Android 13 aura droit à son doux nom de sucrerie suivant l'ordre alphabétique. Et il semblerait que celui-ci soit déjà déterminé.

Depuis Android 10, Google a abandonné sa nomenclature sucrée pour les mises à jour d’Android. Avant cela, chaque version portait le nom d’un dessert ou d’une friandise en suivant l’ordre alphabétique. On a ainsi eu Cupcake, Donut, Eclair, FroYo… et ainsi de suite jusqu’à Android 9 Pie. Mais aujourd’hui c’est terminé, Google a souhaité donner à son système une image plus mature. Publiquement tout du moins, puisqu’en interne, chaque version continue d’avoir son doux petit nom.

Android 13 T comme Tiramisu

Pour Android 13, nous en sommes à la lettre T et Google devait donc trouver un dessert commençant par cette lettre pour le nom de code de sa prochaine version. Bien sûr, l’entreprise est anglophone, donc oubliez toutes les idées de « Tartes » qui vous viennent en tête en pensant au français. Le résultat est donc plutôt logique : Android 13 s’appelle Tiramisu.

Ce nom vient d’être repéré par Chirayu Desai, un développeur de CalyxOS, dans le code source d’AOSP (la partie open source d’Android). Un commit y indique clairement « renommage de T en Tiramisu ».

En soi, cela ne sert à rien, mais les fans d’Android qui jouaient chaque année à deviner le nom de dessert de la prochaine mise à jour de leur système préféré s’amuseront de voir que la tradition perdure en interne. Le plus grand changement finalement est que les membres de Google ne s’amusent plus à disséminer de nombreux indices à travers le Web.

Pour rappel, on trouve des traces de ces noms dans le code source depuis toujours. Ainsi, Android 10 s’appelle Quince Tart, Android 11 RVC (Red Velvet Cake) et Android 12 Snow Cone.