Google Play Pass : l’abonnement aux 500 jeux et applications arrive en France

Des centaines de jeux et d’applications, sans publicité ni achats in-app : c’est la promesse du Play Pass, le service sur abonnement de Google pour les appareils mobiles, qui arrive enfin en France.

Apple Arcade a désormais de la concurrence sur mobile en France. Lancé à l’automne 2019 aux États-Unis, le Google Play Pass est enfin disponible dans l’Hexagone pour les utilisateurs d’Android. Et il va même au-delà de l’offre d’Apple.

Ce service sur abonnement donne accès à plus de 500 jeux et applications sans publicité ni achats intégrés moyennant un coût mensuel de 4,99 euros ou de 29,99 euros par an.

Des jeux phares comme des applis pour la productivité

Parmi la sélection, on trouve aussi bien des contenus pour la famille, des applis pour la productivité que toute une variété de jeux dont des titres très en vue comme Sonic The Hedgehog, This War of Mine, Forgotton Anne, Brothers : A Tale of Two Sons, Limbo ou Monument Valley. Google a indiqué avoir ajouté plus de 150 nouveaux produits au Play Pass ces derniers mois et promet des nouveautés chaque mois.

La France fait partie des nouveaux pays où le déploiement du Google Play Pass va s’opérer avec l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, le Canada et l’Australie.

Comment souscrire au Google Play Pass ?

Ouvrez l’application Play Store sur votre appareil Android

Appuyez sur le bouton « Menu »

Choisissez « Play Pass » et votre formule d’abonnement (essai d’un mois offert)

Accédez au catalogue

Le Google Play Pass peut être partagé avec cinq membres de votre famille sans coût additionnel. Il nécessite un appareil mobile tournant sous Android 4.4 ou version ultérieure et la version 16.6.25 du Play Store.

Le déploiement peut prendre plusieurs jours avant d’être effectif pour tous les utilisateurs.