Google prépare un abonnement pour sa boutique d’application, qui offrira notamment un accès à des jeux payants.

Les abonnements sont à la mode dans le monde tech. Ils permettent de lisser les revenus dans le temps, ce qui fait plaisir aux actionnaires, et fidélise facilement le client dans un écosystème. Après la musique ou les séries, c’est maintenant le tour des applications et des jeux vidéo.

Si Apple a déjà dévoilé Apple Arcade pour iOS, Google prépare aussi un abonnement avec le Play Pass que la firme est déjà en train de tester aux États-Unis, et dont nous avions déjà entendu parler en 2018.

Aucun paiement supplémentaire

Le Google Play Pass propose pour un abonnement mensuel d’accéder à une sélection d’application et de jeux du Play Store, avec la garantie que l’utilisateur ne payera rien en plus.

Cela signifie que les applications et jeux concernés n’auront pas de publicités, que les éventuelles extensions ou paiement in-app seront débloqués, et que les jeux payants seront téléchargeables sans frais.

Google propose un essai gratuit pour l’abonnement de 10 jours, avant un abonnement à 4,99 dollars par mois. C’est évidemment sans engagement et facilement résiliable.

Déjà un beau catalogue de titres

Un lecteur du site Android Police a déjà pu avoir accès à cet essai privé, et a envoyé quelques captures d’écrans. On peut y voir certains titres intégrés au catalogue, avec des jeux assez populaires. On peut mentionner :

Limbo

Brothers : A Tale of Two Sons

Stardew Valley

Life is Strange

Monument Valley

Game Dev Tycoon

Threes !

Marvel Pinball

Et il y en a encore beaucoup d’autres, et notamment des applications ou des services qui proposent habituellement des paiements in-app.

Date de sortie

Si Google a confirmé la préparation du service et le lancement d’un test en interne, difficile de savoir si et quand ce service sera proposé. Le prochain lancement d’importance pour Google se situe en octobre, lorsque la firme va dévoiler son Pixel 4.