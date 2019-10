La bêta de l'interface Samsung One UI 2.0 basée sur Android 10 commence à se déployer en France sur les Galaxy S10, S10+ et S10e.

Si vous possédez un Samsung Galaxy S10, S10+ ou S10e et que vous habitez en France, n’hésitez pas à faire un tour du côté de l’application Samsung Members, téléchargeable via le Play Store ou le Galaxy Store. Celle-ci vous permettra en effet de vous inscrire au programme bêta de One UI 2.0, l’interface maison de Samsung basée sur Android 10.

En effet, nous avons reçu et observé plusieurs signalements d’utilisateurs indiquant qu’ils pouvaient d’ores et déjà faire la mise à jour sur leurs Galaxy S10, S10+ ou S10e. Cependant, notez que le déploiement semble se faire progressivement. En effet, sur le modèle de la rédaction de FrAndroid, nous n’avons pas encore vu apparaître, sur Samsung Members, le menu permettant de s’inscrire au programme bêta.

Rappelons que le programme bêta de Samsung One UI 2.0 a fait ses débuts il y a quelques jours maintenant et que les Galaxy Note 10 et Note 10+ ont également commencé à y goûter — mais pas encore en France semblerait-il.

One UI 2.0 aka Android 10 sur Samsung 👀 pic.twitter.com/fxVUtv5BV4 — вrandon le proĸтor (@BrandonLKS) October 24, 2019

Soulignons aussi qu’une prise en main sommaire de One UI 2.0 avait déjà été publiée il y a quelque temps.

