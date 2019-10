Après avoir annoncé l'arrivée de One UI 2 et Android 10 sur ses Galaxy S10, Samsung confirme que la bêta ne va pas tarder à concerner ses Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+.

Android 10 est bien disponible. Mais comme d’habitude, la majorité des utilisateurs doit attendre que les constructeurs y adaptent leurs propres interfaces et fonctionnalités supplémentaires.

Du côté (de chez Swann) de Samsung, c’est avant tout les Galaxy S10 qui ont été annoncés comme compatibles. Ces derniers commencent à goûter à One UI 2 en bêta. Deux nouveaux appareils rejoignent le cercle fermé.

Bêta d’Android 10 pour les Galaxy Note 10

XDA Developers a en effet repéré l’annonce sur le site officiel coréen de la marque. La série des Galaxy Note 10, comprenant aussi les versions 5G disponibles en Corée du Sud, ne va pas tarder elle aussi à recevoir sa bêta de One UI 2.

Pour le moment, nous n’avons pas de période de disponibilité annoncée. Ceci étant, Samsung prend généralement peu de temps après annonce pour enfin déployer ce sur quoi il a communiqué.

De plus, quand bien même seule la Corée est concernée par cette annonce, il s’agit d’une mise à jour système. Aussi, si elle est prête pour les modèles coréens, il y a de fortes chances qu’elle le soit également pour les modèles européens. Nous resterons à l’affût sur les Galaxy Note 10 de la rédaction pour vous prévenir du lancement de celle-ci dès qu’elle sera disponible.