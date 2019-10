Après plusieurs semaines d'attente, Samsung a finalement annoncé ce lundi l'ouverture de la phase de bêta pour One UI 2. Pour l'instant, seuls les Samsung Galaxy S10, S10e, S10+ et S10 5G peuvent en profiter.

L’an dernier, Samsung inaugurait sa nouvelle interface pour smartphones et tablettes, One UI. En cette fin d’année 2019, le constructeur coréen compte la conserver, mais en y apportant certaines nouveautés. Pour ce faire, One UI passe en version 2 et sera cette fois basé sur Android 10, la dernière version du système de Google. Dans un communiqué publié ce lundi sur son site, Samsung a annoncé l’arrivée de cette nouvelle interface One UI 2, ainsi que certaines des fonctionnalités qui y sont intégrées.

Parmi les nouveautés intégrées à One UI 2, Samsung relève l’intégration de pop-up plus discrètes pour les appels lorsque vous êtes en train de jouer : « La nouvelle version de One UI intègre un design plus organisé, où les notifications prennent moins de place pour que les utilisateurs restent au courant de ce qu’il se passe tout en pouvant se concentrer sur leurs tâches ».

Un nouveau mode focus pour couper certaines applications

Il en va de même pour le nouveau mode nocturne qui permet désormais d’ajuster la luminosité des images ou du texte automatiquement afin de reposer les yeux et d’économiser la batterie. L’écran de verrouillage voit également la couleur du texte s’ajuster entre le noir et le blanc selon le fond d’écran afin que l’heure reste lisible. Enfin, dans son billet de blog, Samsung dévoile également sa nouvelle fonction de bien-être numérique qui vous permet de visualiser le temps passé sur chaque application, mais également d’activer un mode concentration pour mettre en pause certaines applications.

Pour profiter de la nouvelle version de One UI basée sur Android 10, il suffit de s’inscrire sur le site de Samsung, puis de rejoindre le programme de bêta. Seuls les Samsung Galaxy S10, S10e, S10+ et S10 5G peuvent néanmoins en profiter. Pour l’heure, on ignore encore quand ces fonctionnalités seront proposées en version finalisée. Pour l’ensemble des fonctions apportées par Android 10, n’hésitez pas à consulter notre dossier dédié.