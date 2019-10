Près d'un an après la sortie de One UI, Samsung va très prochainement lancé la bêta de sa nouvelle interface de smartphones, logiquement baptisée One UI 2.0.

C’est en décembre dernier, lors de sa conférence développeur, que Samsung a présenté pour la première fois One UI, la refonte de son interface pour smartphones et tablettes. Une interface qui a depuis été adoptée par l’ensemble de la gamme du constructeur coréen, du Galaxy A10 au Galaxy Note 10. Néanmoins, un an après, il est temps pour la marque de passer à l’étape suivante.

On savait déjà que Samsung travaillait sur une version « 2.0 » de One UI avec certains éléments qui ont été dévoilés avant l’heure en août dernier par un Youtubeur. Dans l’ensemble, cette révision permet notamment l’adoption d’un nouveau système de navigation par geste ou une meilleure gestion des données de localisation, des fonctionnalités apportées par Android 10.

Une arrivée prochaine en Corée et aux États-Unis

Néanmoins, pour découvrir et essayer cette nouvelle interface, il ne devrait plus falloir patienter bien longtemps. En effet, comme l’indique le site XDA Developers, la version bêta de One UI 2.0 semble être toute proche, du moins en Corée et aux États-Unis. L’application Samsung Members intègre désormais un écran indiquant que la phase d’expérimentation pour les utilisateurs arriverait « bientôt ». « On accélère pour vous fournir la version la plus stable, soyez patients », indique Samsung.

La bêta de One UI 2 devrait cependant être réservée aux seuls possesseurs de Samsung Galaxy S10, S10 et S10 Plus et, aux États-Unis, aux abonnés aux opérateurs Sprint et T-Mobile. Pour l’heure, nous n’avons aucune information quant à une disponibilité en France.

Pour s’inscrire à la bêta de One UI 2.0, il devrait suffire de se connecter à l’application Samsung Members au moment du lancement de la bêta et de suivre les consignes.