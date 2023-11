Les Samsung Galaxy S22 aussi passent à One UI6 (Android 14)

Samsung commence à déployer la mise à jour vers One UI 6 sur ses Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra. De quoi leur permettre de débloquer de nouvelles fonctionnalités, mais également de passer à Android 14.

Cette annĂ©e encore, Samsung est le constructeur le plus avant-gardiste sur la mise Ă jour de ses smartphones vers la dernière version d’Android. C’est au tour des Galaxy S22, Galaxy S22 Plus et Galaxy S22 Ultra de passer Ă Android 14, via One UI 6.

One UI 6 arrive partout dans le monde sur les Galaxy S22

Comme le rapporte Android Authority, de plus en plus d’utilisateurs sont invitĂ©s Ă passer Ă One UI 6 avec leur Galaxy S22. Jusqu’Ă maintenant, elle Ă©tait limitĂ©e Ă l’Asie et Ă l’Europe, mais les propriĂ©taires outre-Atlantique de ces modèles ont aussi droit Ă la mise Ă jour. C’est notamment le cas pour ceux ayant achetĂ© un Galaxy S22 via l’opĂ©rateur T-Mobile, très connu aux États-Unis. La mise Ă jour permet Ă©galement de profiter du tout dernier correctif de sĂ©curitĂ©, datĂ© de novembre 2023.

Si vous n’avez pas encore mis Ă jour votre Galaxy S22, vous pouvez le faire Ă partir des paramètres du smartphone. Rendez-vous est donnĂ© dans la section « Mise Ă jour du logiciel » puis dans « VĂ©rifier les mises Ă jour du logiciel ».

Samsung a un programme chargé pour Android 14

Cela fait un mois que l’on connaĂ®t le calendrier de mise Ă jour des smartphones Galaxy vers One UI 6. Les Galaxy S23 sont dĂ©jĂ sous One UI 6, mais les Galaxy S jusqu’aux S20 y auront Ă©galement droit. CĂ´tĂ© smartphones pliants, les Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip y passeront aussi. Quelques modèles des gammes A et M recevront eux aussi la mise Ă jour.

Ă€ l’heure actuelle, Samsung est l’un des seuls constructeurs Ă avoir autant avancĂ© dans le passage d’Android 13 Ă Android 14. Ses concurrents dĂ©ploient tout juste les premières mises Ă jour en dĂ©voilant dans le mĂŞme temps leurs interfaces sous cette version d’Android. Xiaomi a lancĂ© MIUI 14 sur certains modèles, Android 14 est en bĂŞta sur le Nothing Phone (2) et Oppo a pour l’instant seulement prĂ©sentĂ© ColorOS 14 avec une liste de modèles qui vont y passer.