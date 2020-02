Notre prise en main des Samsung Galaxy S20 et S20+ : deux smartphones pour une belle promesse

Introduction

Samsung a officiellement levé le voile sur ses Galaxy S20 et Galaxy S20+ très attendus. Nous avons pu prendre en main ces deux smartphones qui parviennent à conserver leur statut premium malgré l'existence d'un modèle Ultra.

Les Samsung Galaxy S20 et S20+ viennent tout juste d’être officialisés. Certes, ils sont un tout petit peu moins impressionnants que le S20 Ultra présenté en même temps. Toutefois, ne vous y méprenez pas, nous avons bien affaire à deux smartphones premium. Nous avons eu l’occasion de les prendre en main afin de vous faire part de nos premiers ressentis.

Notre prise en main en vidéo

Fiches techniques

Modèle Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20 Plus Version de l'OS Android 10 Q Android 10 Q Interface constructeur Samsung One UI Samsung One UI Taille d'écran 6.2 pouces 6.7 pouces Définition 3200 x 1440 pixels 3200 x 1440 pixels Densité de pixels 563 ppp 525 ppp Technologie Super AMOLED Super AMOLED SoC Exynos 990 Exynos 990 Puce Graphique (GPU) Mali-G77 MP11 Mali-G77 MP11 Mémoire vive (RAM) 8 Go, 12 Go 8 Go, 12 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 12 Mpx

Capteur 2 : 64 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Capteur 1 : 12 Mpx

Capteur 2 : 64 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Appareil photo (frontal) 10 Mpx 10 Mpx Enregistrement vidéo 8K@30 fps 8K@30 fps Wi-Fi Wi-Fi 6 (ad) Wi-Fi 6 (ad) Bluetooth 5.0 5.0 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l\'écran Sous l\'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 4000 mAh 4500 mAh Dimensions 69.1 x 151.7 x 7.9mm 73.7 x 161.9 x 7.8mm Poids 163 grammes 186 grammes Couleurs Bleu, Rose, Gris Noir, Bleu, Gris Prix Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

De petits changements esthétiques

En matière de design, Samsung a apporté plusieurs changements sur les Galaxy S20 et Galaxy S20+ par rapport à leurs prédécesseurs. Il s’agit de modifications assez légères, mais notables. Face aux Galaxy S10, je noterai surtout les quelques différences qui suivent.

La première concerne le poinçon dans l’écran. Le trou logeant le capteur frontal n’est en effet plus dans le coin gauche du rectangle, mais vient se glisser bien au centre sur la partie haute de la dalle. Il est également bien plus discret.

Autre point important : la prise jack n’est plus de la partie. Ce n’est en rien une surprise, mais ces Galaxy S20 sont les premiers de la famille S chez Samsung à se séparer de la connectique audio pour passer par le Bluetooth ou le port USB-C.

La touche latérale dédiée à Bixby n’est pas là non plus. Là aussi, il ne s’agit pas d’une surprise, mais c’est un changement non anodin par rapport aux S10.

Ensuite, à l’arrière, les modules photo respectifs des deux appareils vont se nicher dans le coin supérieur gauche dans le sens de la verticale. En comparaison, sur les modèles de 2019, les capteurs sont logés au centre et à l’horizontale.

Enfin, les bords de l’écran me semblent moins incurvés sur les Galaxy S20 et S20+, mais ce détail mérite d’être vérifié dans le cadre d’un test complet. Ce qui est sûr par contre, c’est que la zone d’affichage est encore plus immersive vu que les bords se font encore plus oublier.

D’ailleurs, en ce qui concerne les écrans, le Galaxy S20 tout comme le Galaxy S20+ comptent sur des dalles Amoled avec une définition QHD+ et certifiées HDR10+. C’est au niveau de la diagonale qu’ils se différencient évidemment : comptez ainsi 6,2 pouces pour le Galaxy S20 contre 6,7 pouces pour le Galaxy S20+.

Le mode 120 Hz est au rendez-vous sur les deux produits afin de vous offrir une fluidité extrêmement appréciable dès que vous interagissez avec le smartphone. Pour économiser de la batterie, vous pouvez descendre à un affichage 60 Hz plus traditionnel.

Les Galaxy S20 et S20+ n’ont ainsi pas de jalousie à nourrir à l’égard du Galaxy S20 Ultra. Sur l’écran, ils sont tous égaux en ce qui concerne la qualité de l’image. À noter aussi que le retour tactile de tous les smartphones est calibré à 240 Hz pour donner une réactivité encore plus importante.

Certes, avec de telles diagonales, les Galaxy S20 et S20+ ne peuvent pas vraiment être considérés comme de petits smartphones. Cependant, leur prise en main est vraiment des plus agréables grâce à des finitions parfaitement maîtrisées. Ce constat vaut surtout pour le plus petit modèle dont le poids est d’à peine 163 grammes –186 grammes pour le Galaxy S20+.

D’ailleurs, je pense que le Galaxy S20 classique saura offrir un compromis intéressant pour celles et ceux qui recherchent un smartphone compact en 2020. La quête est loin d’être aisée. Or, ce modèle en particulier trouve un bon équilibre entre écran large et gabarit modéré (151,7 x 69,1 x 7,9 mm). Le Galaxy S20+, lui, prend 10 mm de plus en hauteur (161,9 x 73,7 x 7,8 mm).

En termes de design, les Galaxy S20 et Galaxy S20+ viennent surtout peaufiner une recette déjà très convaincante. Ce n’est pas sur ce point que Samsung a pris de gros risques, mais on apprécie fortement l’application d’un joli savoir-faire pour un confort de prise en main aux petits oignons.

Bon à savoir : vous pouvez utiliser soit deux nanoSIM soit une nanoSIM et une microSD sur ces smartphones. Ces derniers sont d’ailleurs aussi compatibles eSIM.

Trois ou quatre capteurs

Pour la photo, on retrouve la même configuration sur les Galaxy S20 et le Galaxy S20+, à une différence près, le grand modèle a droit à un capteur ToF pour gérer la profondeur de champ et — en théorie en tout cas – offrir un mode portrait plus précis.

Ainsi, voici les informations importantes à retenir sur les modules photo :

capteur principal de 12 mégapixels, f/1,8

ultra grand-angle de 12 mégapixels, f/2,2,

capteur de 64 mégapixels, f/2,0

capteur ToF uniquement sur le Galaxy S20+

Ici, le capteur le plus intrigant est le capteur de 64 mégapixels. Ce dernier sert en effet à trois choses : prendre des photos plus détaillées, filmer en 8K et zoomer jusqu’à x30.

Les technologies exploitées ici ne sont donc pas les mêmes que sur le Galaxy S20 Ultra où le capteur principal est celui profitant de la plus grosse définition et où le zoom est géré de manière assez classique finalement.

Sur les Galaxy S20 et Galaxy S20 Ultra, la caméra de 64 mégapixels offre une focale très similaire à celle du capteur principal, vous ne verrez donc presque pas la différence sur les clichés réalisés avec ni sur les vidéos 8K. Quand vous zoomerez, le smartphone ira chercher dans cette matrice de 64 mégapixels et, grâce à une compensation logicielle de son cru, Samsung promet un grossissement sans perte jusqu’à x3, tandis que le zoom numérique va jusqu’à x30.

Ce choix a de quoi surprendre sur un smartphone haut de gamme, mais impossible de se faire un vrai avis sur la question sans un test complet. Au passage, notez aussi que tous les Galaxy S20 se débarrassent du système d’ouverture mécanique. Samsung promet que le traitement logiciel peut gérer tout aussi efficacement les photos en faible luminosité.

Pour le moment, nous nous attarderons surtout sur l’option Single Take qui permet d’exploiter tous les capteurs en même temps. Ainsi, vous pouvez prendre une vidéo de 10 secondes et les algorithmes du smartphone promettent de détecter automatiquement les moments les plus pertinents pour en tirer des photos ou de courts clips avec un traitement spécialement adapté.

Quant aux vidéos 8K, un bouton sur l’interface permet d’en tirer une photo de 33 mégapixels, ce qui est donc toujours plus intéressant qu’une simple capture d’écran.

En façade, le capteur pour les selfies offre une définition de 10 mégapixels sur les Galaxy S20 et Galaxy S20+ avec un objectif ouvrant à f/2,2.

Logiciel, performances et autonomie

Android 10 et One UI 2.0 sont évidemment de la partie ici. La petite nouveauté qui saura plaire à un petit nombre de personnes et sans doute l’intégration native d’un bouton Google Duo dans l’application Téléphone pour gérer les appels vidéo.

Sur tous les modèles de Galaxy S20, on retrouve un SoC Samsung Exynos 990. La puce est couplée à 8 Go de RAM sur les déclinaisons 4G, contre 12 Go pour les versions 5G. En termes de performances, on imagine de jolies optimisations par rapport à l’année dernière, mais on s’attend également à un SoC sensiblement moins impressionnant que le Snapdragon 865. Pour le stockage, les appareils ont droit à 128 Go.

Enfin, pour l’autonomie, le Galaxy S20 se dote d’une batterie de 4000 mAh contre 4500 mAh sur le Galaxy S20+. Ces capacités pourraient rassurer de prime abord, mais il est bon de se rappeler que les smartphones de la gamme S de Samsung n’ont pas été particulièrement convaincant en termes d’endurance. Espérons que cette nouvelle génération parvienne à effacer cette réputation d’un revers de la main.

Les smartphones sont livrés avec un chargeur 25 W.

Prix et disponibilité

Le Galaxy S20 sera vendu en deux versions différentes en France à partir du 13 mars prochain. Voici les tarifs conseillés. :



La logique est la même pour le Galaxy S20+, mais avec des prix forcément plus élevés :



Pour les coloris, comptez sur du gris, du bleu et du rose pour le S20 et du gris, du noir et du bleu pour le S20+.

Les précommandes ouvrent dès aujourd’hui et courent jusqu’au 8 mars. Vous recevrez votre dû avant sa commercialisation. En outre, pour toute précommande de Galaxy S20+ 5G ou de Galaxy S20 Ultra, vous recevez une paire d’écouteurs true wireless Galaxy Buds+.

NB : Notre journaliste Omar Belkaab est présent à San Francisco dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Samsung afin de couvrir l’officialisation des Galaxy S20. La session de prise en main a eu lieu quelques jours auparavant, sous embargo.