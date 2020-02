Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra officialisés : prix, date de sortie et caractéristiques

Samsung a officiellement présenté ses Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra attendus depuis un bon moment. Voici tout ce qu’il faut savoir à leur sujet, de leurs caractéristiques aux prix des divers modèles prévus pour la France.

Ils étaient très attendus, les voici officialisés : les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra viennent tout juste d’être dévoilés. On ne va pas se mentir : ce cru 2020 réservait assez peu de surprises tant les informations à son sujet ont fuité pendant des mois. Toutefois, cette présentation en bonne et due forme permet d’ôter les derniers doutes concernant ces produits.

Nous allons donc évoquer les informations importantes à retenir sur ces nouveaux smartphones avant d’aborder leurs prix en France, mais voici sans plus attendre les offres de précommande des différents revendeurs pour les plus impatients. Notez que si vous précommandez l’un des trois smartphones, vous le recevrez trois jours avant sa sortie officielle. Aussi, si vous optez pour un Galaxy S20+ ou un Galaxy S20 Ultra, vous avez droit à des écouteurs true wireless Galaxy Buds+ offerts.

Enfin, n’hésitez pas à consulter notre prise en main du Samsung Galaxy S20 Ultra ou à découvrir nos premières impressions sur les Galaxy S20 et S20+.

Fiches techniques

Modèle Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20 Plus Samsung Galaxy S20 Ultra Version de l'OS Android 10 Q Android 10 Q Android 10 Q Interface constructeur Samsung One UI Samsung One UI Samsung One UI Taille d'écran 6.2 pouces 6.7 pouces 6.9 pouces Définition 3200 x 1440 pixels 3200 x 1440 pixels 3200 x 1440 pixels Densité de pixels 563 ppp 525 ppp 511 ppp Technologie Super AMOLED Super AMOLED Super AMOLED SoC Exynos 990 Exynos 990 Exynos 990 Puce Graphique (GPU) Mali-G77 MP11 Mali-G77 MP11 Mali-G77 MP11 Mémoire vive (RAM) 8 Go, 12 Go 8 Go, 12 Go 12 Go, 16 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go 128 Go, 256 Go 128 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 12 Mpx

Capteur 2 : 64 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Capteur 1 : 12 Mpx

Capteur 2 : 64 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Capteur 1 : 12 Mpx

Capteur 2 : 108 Mpx

Capteur 3 : 48 Mpx

Appareil photo (frontal) 10 Mpx 10 Mpx 40 Mpx Enregistrement vidéo 8K@30 fps 8K@30 fps 8K@30 fps Wi-Fi Wi-Fi 6 (ad) Wi-Fi 6 (ad) Wi-Fi 6 (ad) Bluetooth 5.0 5.0 5.0 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l\'écran Sous l\'écran Sous l\'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C USB Type-C Batterie 4000 mAh 4500 mAh 5000 mAh Dimensions 69.1 x 151.7 x 7.9mm 73.7 x 161.9 x 7.8mm 76 x 166.9 x 8.8mm Poids 163 grammes 186 grammes 220 grammes Couleurs Bleu, Rose, Gris Noir, Bleu, Gris Noir, Gris Prix Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Un trou dans l’écran, du 120 Hz et un gros module photo

Tout d’abord, il est intéressant de voir que Samsung présente le Galaxy S20 comme le successeur du S10 tandis que le S20+ fait suite au S10+ selon la marque. Le leader sud-coréen n’offre donc pas de descendant au S10e et insiste sur le fait que le S20 Ultra est un produit d’un nouveau genre dans cette famille de smartphones.

En matière de design, on a droit à des smartphones aux bordures affinées pour loger des écrans de 6,2 pouces, 6,7 pouces et 6,9 pouces respectivement pour le Galaxy S20, le Galaxy S20+ et le Galaxy S20 Ultra. Tous sont frappés d’un poinçon bien centré sur la partie supérieure de la dalle où se loge le capteur photo frontal. On observe donc là un design plus inspiré des Galaxy Note 10 que des Galaxy S10.

Toujours sur l’écran, chaque smartphone profite d’une définition QHD+, d’un dalle Amoled et d’un rafraîchissement de 120 Hz. Cela veut dire que les appareils peuvent afficher jusqu’à 120 images par seconde. À cela s’ajoute un retour tactile calibré à 240 Hz pour plus de réactivité.

Sur chaque Galaxy S20, vous pouvez tirer une croix sur la prise jack 3,5 mm et sur le bouton dédié spécifiquement à Bixby — l’assistant ne disparaît cependant pas de l’expérience utilisateur. Toutes les touches physiques sont sur la droite pour contrôler le volume et le déverrouillage du smartphone. En bas, c’est une évidence, le port USB-C est de la partie.

Le dos en verre loge des modules photo dans le coin supérieur gauche dans le sens vertical. Nous reviendrons sur leur configuration quelques lignes plus bas. Pour l’instant, nous pouvons surtout signaler l’importante protubérance du massif appareil photo du Galaxy S20 Ultra tandis que l’intégration est un tantinet plus discrète sur les deux autres Galaxy S20.

À noter, à l’arrière, que le logo Samsung n’est plus centré et estampillé plus bas. Enfin, notez la présence d’un tiroir hybride nano SIM + microSD ou double nano SIM. Au passage, les trois appareils sont compatibles avec l’eSIM.

Pas les mêmes capteurs photo

Au niveau de la photo, on observe un bon nombre de différences entre les trois déclinaisons officialisées. Commençons par les Samsung Galaxy S20 et S20+. Le premier est doté d’un triple appareil photo configuré comme suit :

capteur principal de 12 mégapixels, f/1,8

capteur de 64 mégapixels pour des photos plus détaillées, le zoom et les vidéos 8K, f/2,0

ultra grand-angle de 12 mégapixels, f/2,2

Le Galaxy S20+ reprend exactement la même configuration, mais y ajoute un capteur TOF pour mieux gérer la profondeur de champ sur le mode portrait. On a donc ici un quadruple appareil photo.

On reste sur ce joli chiffre quatre pour le module photo du Samsung Galaxy S20 Ultra, mais avec des caractéristiques particulières. Tout d’abord, on a donc un capteur principal de 108 mégapixels (f/1,8) utilisant du nona binning pour fusionner neuf pixels en un afin de capter plus de lumière et fournir des images de 12 mégapixels. Seul le S20 Ultra bénéficie donc de ce nouveau capteur.

Vous pouvez tout de même immortaliser des scènes en 108 mégapixels si vous souhaitez des images plus détaillées — mais moins efficaces de nuit. Enfin, c’est ce même capteur qui est utilisé pour les vidéos en 8K.

Le Galaxy S20 Ultra a aussi droit à un zoom périscopique pouvant monter jusqu’à x100 via à un capteur de 48 mégapixels (f/3,5). C’est l’une des fonctionnalités les plus mises en avant par Samsung sur ce produit.

Enfin, l’ultra grand-angle est le même que sur les deux autres smartphones tandis que le capteur TOF s’invite aussi sur le S20 Ultra.

On notera par ailleurs la possibilité d’enregistrer de courtes séquences avec tous les capteurs des smartphones afin d’en tirer diverses prises de vue sélectionnées automatiquement par l’algorithme de Samsung.

Les autres caractéristiques des Galaxy S20

Les trois modèles embarquent un Exynos 990 en Europe. Ils sont tous dotés de 128 Go de stockage en interne, tandis que la quantité de mémoire vive varie en fonction de la connectivité des variantes.

Retenez ainsi que les déclinaisons 4G des Galaxy S20 ont droit à 8 Go de RAM contre 12 Go pour les versions compatibles 5G. Le tout tourne sous Android 10 avec l’interface maison One UI 2.0.

Pour la batterie, on part sur une capacité de 4000 mAh pour le Galaxy S20 classique, 4500 mAh pour le Galaxy S20+ et 5000 mAh pour le Galaxy S20 Ultra. Il est donc fort à parier que l’autonomie sera un point fort de ce nouveau trio.

Tous les produits sont livrés avec un chargeur de 25 W, mais le modèle Ultra est compatible 45 W.

Prix et disponibilité des Samsung Galaxy S20 en France

En France, la commercialisation de ces smartphones démarre le 13 mars prochain comme nous l’avions appris il y a quelques jours via nos sources. Pour les prix, voici la grille tarifaire proposée par Samsung.

909 euros pour le Galaxy S20 4G

1009 euros pour le Galaxy S20 5G



1009 euros pour le Galaxy S20+ 4G

1109 euros pour le Galaxy S20+5G



1359 euros pour le Galaxy S20 Ultra 5G



En ce qui concerne les coloris, vous avez droit à du gris, du bleu ou du rose pour le Galaxy S20. Le Galaxy S20+, lui, s’habille de gris, de noir ou de bleu. Quant au Galaxy S20 Ultra, il se décline en noir et gris.

Soulignons que Samsung France affirme que l’Hexagone aura droit à des Galaxy S20+5G et Galaxy S20 Ultra de 512 Go de stockage — et 16 Go de RAM pour l’Ultra – mais les prix et disponibilités de ces modèles n’ont pas encore été communiqués.

Précommandes des Galaxy S20

Les précommandes des Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra démarrent dès aujourd’hui et s’étaleront jusqu’au 8 mars prochain. Retrouvez les offres chez les différents e-commerçants :

Si vous précommandez l’un des trois smartphones, vous le recevrez trois jours avant sa sortie officielle. Aussi, si vous optez pour un Galaxy S20+ ou un Galaxy S20 Ultra, vous avez droit à des écouteurs true wireless Galaxy Buds+ offerts.

NB : Notre journaliste Omar Belkaab est présent à San Francisco dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Samsung afin de couvrir l’officialisation des Galaxy S20. La session de prise en main a eu lieu quelques jours auparavant, sous embargo.