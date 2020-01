L’eSIM arrive chez Bouygues Telecom et SFR

Les opérateurs français commencent à se pencher sur l'eSIM. Une bonne nouvelle pour les clients de SFR et Bouygues Telecom qui pourront profiter de ce service dans l'année.

En quelques années, la carte SIM a bien minci. Le standard s’est réduit, passant à la micro SIM, puis à la nano SIM, aujourd’hui présente sur tous les téléphones. Les constructeurs cherchent néanmoins à réduire au maximum la place occupée par les composants superflus et tentent de proposer des alternatives lorsque c’est possible. C’est souvent la raison soulevée pour expliquer la suppression du jack, mais aussi celle qui pousse à l’adoption de l’eSIM.

L’eSIM est une virtualisation de la carte SIM. Plus besoin d’objet physique, l’eSIM est intégrée directement au niveau logiciel. Cette option a été adoptée dans de nombreux pays et sur divers smartphones et nécessite à la fois que l’appareil soit compatible et que l’opérateur le permette.

Les opérateurs bloquaient

Jusque là, les opérateurs français étaient réticents. Officiellement, cela nécessitait de nombreux réglages. Officieusement, on imagine qu’aucun opérateur ne se presse pour supprimer cette petite puce facturée 5 à 10 euros à chaque ouverture de ligne ou perte de mobile. Il semblerait néanmoins que les choses commencent à se débloquer.

Orange propose déjà le support de l’eSIM depuis l’été dernier et voilà que SFR et Bouygues Telecom lui emboîtent enfin le pas. En effet, l’un des membres de Frandroid a pu opter pour l’eSIM chez RED de SFR, et ce n’est bien sûr pas le seul.

De son côté, Bouygues Telecom n’a pas souhaité rester le seul à ne pas répondre à cette demande des clients et a communiqué sur les réseaux sociaux que l’eSIM serait disponible dès ce printemps.

Bonjour à tous les deux ! Le service eSIM sera disponible au printemps 2020, encore un peu de patience 😉 Lucas — Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) January 14, 2020

Malheureusement, la liste des smartphones compatibles n’est pas bien longue pour le moment. En effet, que ce soit chez Orange, SFR ou Bouygues Telecom, les conditions sont claires : seuls les iPhone XS, XS Max, XR et 11, 11 Pro et 11 Pro Max sont compatibles pour iOS et le Samsung Galaxy Fold pour Android.

Dans le cas des Google Pixel 3 et 3 XL, ils sont compatibles eSIM sur le réseau Google Fi et les 3 opérateurs affirment que la fonctionnalité n’est pas disponible. Certains indiquent néanmoins avoir réussi à l’activer.

Reste maintenant à savoir quand cette technologie va se populariser partout dans le monde pour faciliter les usages et réduire l’espace occupé dans nos smartphones par ce bout de plastique.