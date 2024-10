B.iG : plus vous prenez de forfaits mobiles chez Bouygues Telecom, moins ils sont chers

Vous pensiez que le marché des télécoms faisait du surplace ? Bouygues Telecom innove avec sa nouvelle offre B.iG, vous promettant d’économiser de l’argent en regroupant vos abonnements chez un seul opérateur.

Plus vous souscrivez, plus vous économisez : voici comment décrire en quelques mots la nouvelle offre B.iG de Bouygues Telecom.

Elle vous permet de cumuler des forfaits mobiles et un abonnement fibre chez l’opérateur pour profiter de tarifs dégressifs. Et plus les forfaits sont nombreux, plus l’économie réalisée est importante. La remise annuelle sur la facture peut atteindre 440 euros.

Au centre de l’offre B.iG, on trouve l’abonnement fibre. Celui-ci est essentiel pour commencer à profiter des tarifs dégressifs sur les forfaits mobiles.

Ensuite, c’est à l’utilisateur de faire ses courses. Les prix dégressifs sont valables dès lors que vous cumulez au moins un abonnement fibre et un forfait mobile. Mais voilà, plus les forfaits souscrits sont nombreux, meilleures sont les remises. Vous pouvez ainsi profiter de :

7 euros de remise par mois pour l’offre fibre ;

5 euros de remise supplémentaire quand vous ajoutez un forfait ;

16 euros de remise supplémentaire quand vous ajoutez deux forfaits ;

30 euros de remise supplémentaire quand vous ajoutez trois forfaits.

Par exemple, le coût de l’abonnement fibre avec deux forfaits mobiles de 130 Go vous revient à 59 euros seulement, au lieu de 82 euros.

Quelles sont les offres concernées par le pack B.iG ?

Au total, Bouygues Telecom affiche sept offres différentes dans son catalogue B.iG. Vous pouvez les mélanger comme bon vous semble, du moment que vous souscrivez à l’un des deux abonnements fibre suivants :

la Bbox must (2 Gb/s en téléchargement), avec WiFi 6 et box TV 4K avec 180 chaînes ;

la Bbox ultym (8Gb/s en téléchargement), avec WiFi 6E et répéteurs sur demande, et box TV 4K HDR avec 180 chaînes.

Elles coûtent respectivement 34,99 euros et 42,99 euros par mois et vous engagent sur une durée d’un an. Par ailleurs, ces offres donnent accès gratuitement à Prime Vidéo, Universal+ et Cafeyn pendant un an.

Pour les accompagner, vous pouvez compter sur quatre forfaits mobiles, incluant de 20 à 300 Go de données mobiles. Le palier le plus intéressant en termes de rapport qualité-prix est celui de 130 Go (en 5G) affiché à 9,99 euros par mois quand vous souscrivez à trois abonnements mobiles.

Il s’agit de forfaits tous compatibles avec la 5G et comprenant au moins les appels et SMS illimités en France et en Europe, ainsi que 20 Go de data en Europe.

Le B.iG est flexible

L’offre de Bouygues Telecom diffère de celle de ses concurrents par sa souplesse. Non, toutes les personnes qui profitent d’un forfait B.iG ne doivent pas vivre sous le même toit. Oui, il est possible de renseigner plusieurs RIB, pour que chacun paie sa souscription.

Vous l’avez compris, l’offre B.iG ne se destine pas seulement aux familles partageant la même adresse. Elle peut aussi profiter à tous vos proches qui désirent économiser sur le prix de leurs forfaits. Rien ne vous empêche de lancer l’initiative d’une offre groupée avec votre voisin, votre cousine ou votre collègue.