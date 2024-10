« Plus il y a de forfaits mobiles, moins ils sont chers » : on vous explique la B.iG offre familiale de Bouygues Telecom

Et si plutôt que de multiplier les opérateurs et les factures, vous passiez toute votre famille sur une seule offre, plus simple à gérer et financièrement plus intéressante ? C’est ce que propose depuis quelques jours Bouygues Telecom avec son offre B.iG.

Une Box associée à plusieurs cartes SIM : voici le secret de l’offre B.iG de Bouygues Telecom // Source : Bouygues Telecom (Youtube)

Avec sa nouvelle offre B.iG, Bouygues Telecom a bien compris que les économies étaient une question centrale dans toutes les familles. B.iG, c’est une offre qui vous propose de prendre une box internet et de l’associer avec un ou plusieurs forfaits mobiles.

Le twist ? Plus vous prenez de forfaits mobiles, moins ils sont chers. La promesse est alléchante : 564 euros d’économies par an pour 4 lignes mobiles associées à une Bbox must ou ultym. La famille est entièrement équipée pour seulement 2,5 euros par jours.

Que propose l’offre B.iG de Bouygues Telecom ?

Le principe de l’offre B.iG de Bouygues Telecom est très simple : vous souscrivez à une offre box internet fibre + forfait mobile Bouygues Telecom (à partir du forfait 20 Go et plus) à un tarif préférentiel.

C’est ici que les économies commencent. Ainsi, l’abonnement à une Bbox must ou ultym est 7 euros moins cher par mois qu’en temps normal, et à un tarif qui ne change pas au bout d’un an.

L’offre B.iG résumée en une image

Si vous associez un premier forfait Bouygues Telecom (à partir du forfait 20 Go ou plus) à cette box, celui-ci est automatiquement 5 euros moins cher par mois qu’au tarif affiché publiquement sur le site de Bouygues Telecom. Là où l’offre devient encore plus intéressante, c’est que vous pouvez attacher jusqu’à 10 forfaits mobiles à cette offre B.iG. Chaque forfait mobile ajouté fait baisser le prix mensuel de tous les autres forfaits mobiles. Dans le détail, voici la dégressivité des tarifs :

1 forfait = 5 euros d’économies par mois sur le forfait mobile

2 forfaits = 8 euros d’économies par mois pour chacune des deux lignes

3 forfaits = 10 euros d’économies par mois pour chacune des trois lignes

Au-delà de 3 forfaits = 10 euros d’économies par mois pour chacun des autres forfaits, jusqu’à 10 lignes au maximum

Exemple avec une famille de 4 personnes : 47 euros d’économies par mois

Prenons un exemple concret avec une famille de 4 personnes qui décide de passer sur cette offre B.iG. Elle choisit tout d’abord une offre fibre Bbox must (2 Gb/s en download, Box TV 4K incluse et compatibilité Wifi 6). Celle-ci bénéficie d’un tarif préférentiel de 34,99 euros par mois avec un engagement d’un an, ce qui est 7 euros moins cher par mois que son tarif habituel.

À cette box, cette famille va associer 4 forfaits 130 Go 5G de Bouygues Telecom. Sur le site de Bouygues Telecom, ils sont affichés au tarif de 19,99 euros par mois. Comme il y a 4 forfaits mobiles dans l’offre B.iG, tous les forfaits bénéficient automatiquement d’une réduction de 10 euros par mois et reviennent donc à 9,99 euros par mois seulement.

Le site de Bouygues Telecom permet de simuler les économies réalisées chaque mois grâce à son offre B.iG.

Si l’on fait le calcul des économies réalisées, cela revient à 7 euros pour la fibre, et 10 x 4 euros pour les forfaits, soit 47 euros d’économies par mois. À l’année, cela permet d’économiser 564 euros sur les factures de box et de forfait internet ! Ou, si vous préférez, l’abonnement simultané à cette box et à ces 4 forfaits ne revient qu’à 2,5 euros par jour.

Quelles sont les limites de l’offre B.iG de Bouygues Telecom ?

Avec ce genre d’offres groupées se pose toujours la question des conditions cachées et des limites. La bonne nouvelle, c’est qu’elles sont peu nombreuses et facilement compréhensibles.

Tout d’abord, Bouygues Telecom est conscient qu’une famille ne se limite plus à deux adultes avec un ou des enfants au sein d’un unique foyer. Cette offre familiale prend le sens de famille au sens large : les membres de l’offre B.iG n’ont pas pour obligation de vivre sous le même toit et n’ont d’ailleurs même pas l’obligation d’avoir le même nom de famille. Une collocation étudiante peut ainsi tout à fait souscrire à cette offre pour réaliser des économies.

Ensuite, les forfaits mobiles que l’on peut associer dans cette offre sont au nombre de 5 et proposent une enveloppe de data en 5G allant de 20 à 300 Go par mois. Si cette enveloppe ne suffit pas, Bouygues Telecom inclut un « Giga Boost » dans son offre B.iG : 20 Go supplémentaires sur le forfait de votre choix, ajoutés immédiatement et gratuitement dans la limite de 3 fois par an.

Il est possible de choisir parmi 5 forfaits mobiles différents dans l’offre B.iG.

Enfin, concernant l’engagement, c’est aussi très simple : le fait de prendre la box internet dans cette offre est soumis à un an d’engagement minimum. Pour les forfaits mobiles, en revanche, vous avez le choix de les prendre sans engagement (vous pouvez changer d’opérateur quand vous voulez et sans frais) ou avec 24 mois d’engagement. Dans ce second cas, vous avez alors la possibilité d’acheter un smartphone à moindre coût sur la boutique de Bouygues Telecom et de bénéficier de services supplémentaires.

Même la gestion a été simplifiée

Bouygues Telecom a également pensé à la gestion de cette offre groupée. Le ou la responsable de famille peut ainsi gérer et monitorer toutes les lignes depuis son application Bouygues Telecom. Et pour le paiement, il est même possible d’entrer plusieurs RIB et de les associer à un ou plusieurs forfaits mobiles pour s’épargner la corvée de virement mensuel entre membres de la famille à chaque début de mois.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Pour en savoir plus sur l’offre B.iG de Bouygues Telecom ou tout simplement réaliser une simulation des économies que l’on peut faire avec cette offre, direction le site de Bouygues Telecom.