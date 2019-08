Un responsable de Samsung tente d’expliquer pourquoi les Galaxy Note 10 et Note 10+ n’ont pas de prise jack 3,5 mm.

Les Samsung Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+ ont été tout fraîchement présentés officiellement par leur constructeur. Sur scène, les représentants de la marque sud-coréenne se sont évidemment attardés sur le design, les performances et les nombreuses fonctionnalités des deux smartphones, mais la disparition de la prise jack 3,5 mm sur ces nouveaux produits n’a pas été évoquée.

Toutefois, dans les coulisses, un porte-parole de Samsung a accepté de répondre à The Verge sur cette question. Comme on pouvait s’y attendre, ce dernier affirme que supprimer cette connectique permet de faire de la place pour une plus large batterie. Notons que les Galaxy Note 10 et Note 10+ ont respectivement des accumulateurs de 3500 et 4300 mAh — contre 3400 et 4100 pour les S10 et S10+.

En outre, le responsable met aussi en avant un meilleur retour haptique, car il n’y a plus d’espace creux à l’endroit de la prise jack. Notons tout de même qu’il y a toujours une cavité pour loger le stylet S Pen.

Convaincant ?

Maintenant, il faudra voir si les utilisateurs les plus attachés au jack seront convaincus ou non par ces quelques arguments. Rappelons en effet que Samsung s’est longtemps posé en défenseur de cette connectique et se moquait même d’Apple et de ses dongles. Mais le leader de la téléphonie mobile a progressivement succombé à son tour aux tendances du marché.

N’hésitez pas à retrouver notre prise en main des deux Galaxy Note 10 pour connaître nos premières impressions. Rappelons que les précommandes ont débuté tandis que les ventes sont prévues pour le 23 août.