Samsung lancerait deux smartphones pliables d’ici cet été

Samsung prévoierait un véritable Galaxy Fold 2 au second trimestre 2020 en plus de son Galaxy Z Flip qui sera présenté en même temps que la nouvelle gamme Galaxy S20.

Le 11 février prochain, à l’occasion de sa conférence Samsung Unpacked à San Francisco, le constructeur coréen devrait présenter officiellement son Galaxy Z Flip, un nouveau smartphone pliable reprenant le principe des appareils à clapet d’il y a dix ans. Néanmoins, Samsung ne s’arrêterait pas là et lancerait bien d’autres appareils à écran pliables en 2020.

En effet, le Galaxy Z Flip se plierait à la verticale, et non pas à l’horizontale comme le Galaxy Fold sorti en fin d’année 2019. Samsung n’a pas oublié ce premier format de smartphone et devrait également lancer le successeur du Galaxy Fold, qui se plierait à la verticale, dans le courant de l’année 2020. Néanmoins, ce Galaxy Fold 2 pourrait bel et bien sortir plus tôt cette année que prévu.

I just got word that Samsung will likely be launching the true Galaxy Fold successor in Q2 of this year.

If I've conglomerates all the different reports correctly, it should have an 8" display, 108MP camera, ultra thin glass, SPen, Snapdragon 865 and 5G.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 24, 2020