Samsung Galaxy Z Flip : de nouveaux rendus en 3D et en vidéo pour apprécier son design

Le Samsung Galaxy Z Flip, second smartphone à écran pliable de la marque, ne tardera pas à être annoncé. En attendant, LetsGoDigital nous offre de nouveaux rendus en 3D et en vidéo pour apprécier son nouveau design.

Samsung va présenter un second appareil intégrant un écran pliable cette année. Celui-ci est attendu pour le moment lors du prochain Samsung Unpacked, qui aura lieu dans quelques semaines.

Auparavant connu sous le nom de code Galaxy Bloom, il semble que celui-ci sera finalement appelé Galaxy Z Flip. Une seule information est vraiment connue sur cet appareil : il s’agira d’un flip phone, inspiré par les poudriers de la marque Lancôme.

Rendu vidéo du Galaxy Z Flip

Pour ce nouveau design, nous pouvons nous en tenir au teasing fait par Samsung lui-même pour l’établir. Cependant, l’appareil apparaît de plus en plus en fuite sur le net, permettant à l’équipe de LetsGoDigital de nous fournir de nouveaux rendus. Pour cela, elle s’est associée à un nouvel artiste, Giuseppe Spinelli, qui créera de futurs rendus avec eux et notamment en vidéo.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Cette nouvelle vidéo permet de mieux voir à quoi ressemblerait le Galaxy Z Flip. On peut voir que selon la vision offerte par LetsGoDigital ici, le principe serait relativement similaire à celui du Galaxy Fold, avec une charnière au dos disparaissant sous l’écran se dépliant devant elle.

Rappelons tout de même qu’il s’agit là d’une extrapolation réalisée à partir de bribes de visuels, officiels ou non, qui ont été publiées jusque là et non d’un design officiel et définitif.

Fiche technique du Galaxy Z Flip

Le site en profite également pour rappeler la fiche technique attendue sur ce prochain modèle. Outre son petit écran de notification, quand refermé, le Galaxy Z Flip disposerait d’un écran de 6,2 pouces AMOLED. Pour la photo, la rumeur prétendait qu’il intégrerait le capteur 108 mégapixels de Samsung, mais LetsGoDigital préfère être plus conservateur et s’attend à une configuration à deux capteurs de 12 mégapixels, une réflexion sur laquelle nous nous alignons du fait que ce smartphone devrait être vendu moins cher que le Galaxy Fold.

Le Galaxy Z Flip est également attendu avec le SoC Qualcomm Snapdragon 855 (plutôt que 865), là encore dans l’idée de conserver un tarif plus accessible. Il pourrait être conjugué avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, pour continuer sur cette même philosophie, ce qui reste déjà un excellent smartphone.

Concernant l’autonomie de l’appareil, rien n’est connu pour le moment. LetsGoDigital avance que deux batteries seraient prévues : une plus petite de 900 mAh pour propulser l’écran externe, et une plus large à la capacité inconnue pour alimenter l’écran pliable et le smartphone complet. Ici, nous nous devrons d’attendre une annonce officielle pour en savoir plus.

Le Galaxy Z Flip s’apprête à affronter le nouveau Motorola RAZR sur ce design à clapet. Cependant, il devrait être vendu plus cher que le concurrent, pour de meilleurs composants. À voir ce qu’il en sera, mais LetsGoDigital s’attend à un prix de vente aux alentours de 1 600 euros, ce qui resterait moins cher que les 2 000 euros demandés par le Galaxy Fold.

Nous attendons le Samsung Unpacked avec impatience pour info connaître toutes les informations officielles le concernant.