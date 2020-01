Le Samsung Galaxy Fold 2 s’appellerait en fait Galaxy Bloom

Le smartphone pliable à clapet de Samsung devrait finalement s'appeler Samsung Galaxy Bloom. Selon les informations d'un média sud-coréen, le smartphone viserait essentiellement une clientèle de jeunes femmes et son design s'inspirerait d'un fond de teint Lancôme.

À l’occasion du CES de Las Vegas, des cadres de Samsung ont pu s’entretenir avec différents responsables de l’industrie dans des bureaux fermés. Des réunions durant lesquelles aurait été abordé le nom du prochain smartphone pliable de la marque. Alors qu’on s’attendait à ce qu’il soit simplement désigné sous le terme de Galaxy Fold 2, il n’en serait finalement rien.

Le site coréen AJU News rapporte en effet que le prochain appareil pliable de Samsung, qui s’ouvrira à la manière d’un téléphone à clapet, prendra le nom de Samsung Galaxy Bloom. Un terme que l’on pourrait traduire par floraison ou épanouissement. « Son design est inspiré par les fonds de teint compact de la marque de cosmétique Lancôme. Ciblant les femmes qui ont la vingtaine, le Galaxy Blomm est le premier smartphone à permettre la capture de vidéo en 8K », affirme ainsi le média coréen. Par ailleurs, le terme Galaxy Bloom n’est pas complètement inconnu, puisque c’est sous ce nom de code qu’était déjà connu le second smartphone pliable de Samsung.

Il faut dire qu’un appareil de ce type de format peut être particulièrement intéressant pour permettre de ranger l’appareil dans une poche de jean sans dépasser. Un usage qui devient de plus en plus compliqué compte tenu de la faible profondeur des poches de pantalon, notamment chez les femmes, à mesure que les écrans de smartphones deviennent de plus en plus grands.

Contradictions

Néanmoins, l’information indiquant que le smartphone sera le premier à pouvoir enregistrer des séquences vidéo en 8K semble entrer en opposition avec une précédente rumeur. En effet, en début de semaine, le site My Smart Price indiquait que l’appareil ne serait équipé que d’une puce Snapdragon 855 de Qualcomm, et non pas du Snapdragon 865 ou de l’Exynos 990. Or, cette puce, lancée il y a désormais plus d’un an, est limitée en vidéo à une capture en 4K à 60 FPS.

Il faudra probablement patienter jusqu’au 11 février prochain pour avoir des informations officielles à propos de ce Samsung Galaxy Bloom. C’est à cette date que le constructeur organisera en effet une conférence Galaxy Unpacked pour ses nouveaux smartphones, au côté du Samsung Galaxy S20 dont le changement de nom semble se confirmer toujours plus.