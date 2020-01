Samsung Galaxy S20 : le changement de nom se dessine toujours plus nettement

Des sources supplémentaires viennent affirmer que le prochain fleuron de Samsung s'appellera bel et bien « Galaxy S20 » au lieu de « Galaxy S11 ».

Le Samsung Galaxy S11 va-t-il finalement s’appeler « Samsung Galaxy S20 » ? Ce qui n’était au début qu’une vague rumeur commence doucement à devenir une hypothèse de plus en plus crédible.

En témoigne le site néerlandais LetsGoDigital qui clame avoir reçu des informations provenant d’une source au sein de chez Samsung Electronics. Cette dernière aurait ainsi confirmé l’appellation Galaxy S20 pour le futur smartphone haut de gamme. Comme cela avait déjà été évoqué, il s’agirait ici de profiter du passage à l’année 2020 pour initier un nouveau départ.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

LetsGoDigital cite par ailleurs un représentant d’un important revendeur européen qui explique être « 100 % sûr » du changement de nom. De quoi corroborer encore un peu plus la piste déjà bien dessinée.

Rendez-vous le 11 février… ou avant

Rappelons en outre que les trois déclinaisons de ce modèle devraient, a priori, être nommées comme suit : Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra.

L’attente ne devrait plus être très longue avant de pouvoir confirmer ou démentir cette information. En effet, la présentation officielle des smartphones est prévue pour le 11 février prochain. Or, on peut très probablement s’attendre à ce que davantage d’informations se dévoilent avant cette date.

Pour patienter tranquillement, n’hésitez pas à consulter notre dossier résumant toutes les choses à savoir sur ces Galaxy S20 — ou S11.