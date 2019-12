Samsung Galaxy S20 : le changement de nom s’inspirerait d’Apple

Le Samsung Galaxy S11 deviendrait le Samsung Galaxy S20.... ou plutôt le Galaxy S20 Ultra. Explications.

Une récente rumeur laisse sous-entendre que le Samsung Galaxy S11 ne s’appellerait pas ainsi, mais plutôt Samsung Galaxy S20, se calquant ainsi sur son année de sortie. Mais plus que ce changement, la nouvelle génération de flagships coréenne devrait également s’accompagner d’un nouveau positionnement de ses smartphones au sein de la gamme.

Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra

En 2019, la gamme Galaxy S a eu droit à trois représentants : le Galaxy S10, modèle « de base », le Galaxy S10+, pour ceux qui souhaitent profiter d’un grand écran, et le Galaxy S10e, qui va droit à l’essentiel. Cette lecture dévalorise cependant un modèle, ce qui n’est pas forcément une excellente idée marketing, surtout quand il se retrouve en concurrence face à des Galaxy A80 ou A90 qui sont pour leur part les haut de gamme de la série A.

Pour l’année prochaine, la rumeur lancée par le fondateur de la marque de coques Schnail laisse entendre que cela changerait.

La nouvelle nomenclature se baserait, selon cette rumeur, non pas sur le modèle intermédiaire, mais sur le plus petit modèle pour démarrer la gamme. Ainsi, nous aurions cette année un Galaxy S20 comme modèle « de base » avec un écran de 6,2 pouces, un Galaxy S20+ plus grand avec un écran de 6,7 pouces et un Galaxy S20 Ultra encore plus grand avec un écran de 6,9 pouces. L’essentiel devient ainsi la norme et cela évite à Samsung de nommer l’un de ses appareils comme une sous-version d’un autre.

Dans les traces d’Apple

Cette idée, on l’a déjà vue en 2019 chez Apple. L’iPhone XR, plus abordable que l’iPhone XS en 2018, a été remplacé en 2019 par l’iPhone 11, qui est ainsi devenu la base de la gamme de la marque à la pomme. Les modèles plus évolués quant à eux ont été affublés de la mention « Pro » pour bien indiquer qu’ils sont meilleurs.

D’un point de vue marketing, c’est ingénieux et pertinent, mais cela risque également de créer une certaine confusion auprès de certains fans de la marque qui s’attendent à avoir le porte-étendard du constructeur en achetant un Galaxy S20.

Quoi qu’il en soit, cela reste pour le moment une information à prendre au conditionnel, d’autant qu’il reste encore environ deux mois à Samsung pour choisir un nom définitif, avant une présentation qui devrait avoir lieu autour du MWC 2020, en février.