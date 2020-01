Samsung Galaxy Z Flip : deux écrans, deux appareils photo et un Snapdragon de 2019

Après la gamme Galaxy S20, c'est au tour du Galaxy Z Flip de se dévoiler à travers des fuites.

Samsung a décidément du mal à contrôler les fuites autours de ses nouveaux smartphones en ce début d’année 2020. Alors que l’on sait déjà tout ou presque des Galaxy S20, Galaxy S20 Plus et Galaxy S20 Ultra, de plus en plus de fuites concernent désormais le Galaxy Z Flip.

C’est une nouvelle fois par le journaliste Max Weinbach du site XDA-Developers qui partage des informations concernant le nouveau smartphone pliable de Samsung.

Pour rappel, il s’agit du smartphone adoptant le design d’un téléphone à clapet, et non d’une nouvelle génération de Galaxy Fold.

So Galaxy Z Flip. Capacitive fingerprint scanner on the side. Dual 12MP cameras, wide and ultra wide. 15W charging. Wireless charging and reverse wireless charging are supported.

It will use "Samsung Ultra Thin Glass" which has crease. It will use a Dynamic AMOLED display.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 23, 2020