Le Samsung Galaxy Z Flip protégerait bien son écran pliable avec du verre

Le Samsung Galaxy Z Flip, prochain smartphone pliable de Samsung, était attendu avec un nouveau revêtement pour son écran pliable. Ishan Agarwal confirme qu'il sera bien protégé par du verre.

En prime des futurs Galaxy S20, nous attendons au prochain Samsung Unpacked l’officialisation du prochain smartphone pliable de Samsung. Celui-ci prendrait le sobriquet de Galaxy Z Flip, et serait un smartphone à clapet inspiré des boîtes de maquillage Lancôme.

LetsGoDigital nous a récemment offert de premiers rendus haute définition de celui-ci. Cependant, nous n’avions pas encore de preuve solide d’une rumeur tournant depuis longtemps autour du prochain smartphone pliable de la marque : que celui-ci profiterait d’un revêtement d’écran en verre plutôt qu’en plastique.

Non content d’avoir dévoilé les fiches techniques complètes des Samsung Galaxy S20, le fuiteur Ishan Agarwal s’est aussi attaqué au Galaxy Z Flip. Et pour l’occasion, il confirme que ce dernier profiterait bien d’un revêtement en verre pour son écran.

Oops no I’m a bit wrong here it seems like S20 has triple cameras, the images I saw were if S20+ again. Sorry! Rest of the info about Galaxy Z Flip is absolutely correct though. https://t.co/U4GA46yHCR

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 17, 2020