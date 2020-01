Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra : leurs fiches techniques complètes apparaissent en fuite

Les Samsung Galaxy S20 n'arrêtent pas de fuiter ces derniers temps. Après avoir découvert leurs designs, on apprend de la part de MySmartPrice et d'Ishan Agarwal leurs caractéristiques techniques complètes.

La présentation Samsung Unpacked du mois de février approche à grands pas. Et hélas, comme toujours, le constructeur coréen est tout simplement incapable de garder ses informations pour lui.

Aussi, nous avons déjà découvert des tonnes d’informations concernant les Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra qui y seront présentés. Pour le moment, c’est avant tout du côté du design que ces fuites ont été les plus fortes, mais leurs caractéristiques techniques sont désormais apparues sur la toile.

La fuite nous provient du site MySmartPrice, qui s’est associé à Ishan Agarwal. Ce dernier s’est illustré récemment pour ses fuites autour du OnePlus 8 notamment, et est une source de confiance.

Fiches techniques des Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra 5G

Concentrons-nous à cette occasion sur les différences entre chaque appareil. Comme vous pouvez le voir, le taux de rafraîchissement à 120 Hz est bien adopté sur toute la ligne, et les écrans ne différent entre eux que par leur diagonale : 6,2 pouces pour le S20, 6,7 pouces pour le S20+ et 6,9 pouces sur le S20 Ultra.

Qu’importe l’appareil, ils seraient tous propulsés par l’Exynos 990. Cependant, nous savons déjà que le Snapdragon 865 sera aussi de la partie dans certaines contrées… mais pas la nôtre.

C’est évidemment sur la photo qu’une différence majeure se fait. Le Galaxy S20 Ultra serait bien équipé d’un capteur principal de 108 mégapixels, quand les autres se contenteraient de 64 mégapixels. Pareil du côté du zoom optique : 10x pour le Galaxy S20 Ultra, et 3x pour les autres. Le reste de la configuration est similaire, à la différence notable que le Galaxy S20 ne profiterait pas d’un capteur de profondeur ToF. À l’avant, le Galaxy S20 Ultra ferait également très fort en incluant un capteur de 40 mégapixels contre 10 mégapixels sur ses deux frères.

Plus grand format veut toujours dire plus grande batterie, mais Samsung n’aurait pas lésiné cette année pour autant. Le Galaxy S20 classique aurait ainsi une batterie de 4000 mAh, le S20+ de 4500 mAh, et le Galaxy S20 Ultra s’équiperait d’une très large batterie de 5000 mAh. Un beau bébé donc, qui pèserait tout de même 221 grammes.

Cette fuite est massive, mais reste ce qu’elle est : une fuite. Si elle nous provient de bonne source, il est cependant toujours possible que Samsung ait fait des changements de dernière minute. Reste qu’elle nous montre bien les différences entre les trois appareils, en attendant de pouvoir observer quelles nouveautés logicielles le constructeur nous a préparé cette année. Réponse à l’Unpacked !