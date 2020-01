Bonne nouvelle, le Samsung Galaxy S20 Plus n’aurait pas d’écran courbe

D'après la fuite du prototype du Galaxy S20+, Samsung n'utiliserait plus l'écran AMOLED courbe qui démarquait les Galaxy S des autres smartphones. Une bonne nouvelle pour ceux qui préfèrent un écran plat.

Depuis plusieurs années, Samsung avait réussi à différencier ses fleurons de la plupart des smartphones concurrents en proposant des écrans « courbés » avec des bords plongeants sur les tranches gauches et droites.

Du tout premier Samsung Galaxy Note Edge, jusqu’au Galaxy Note 10 en passant par les Galaxy S comme le Galaxy S10, la marque a privilégié cet élément de design pour donner l’impression d’un écran réellement borderless, parfois au détriment de l’utilisateur.

Avec le Galaxy S20, Samsung aurait changé son fusil d’épaule.

D’après Max Weinbach, journaliste pour XDA-Developers, qui multiplie depuis quelques jours les révélations autour du prochain fleuron de Samsung, le Galaxy S20 Plus serait équipé d’un écran 2,5D et non d’un écran incurvé.

L’écran du Galaxy S20 Plus a été plus précisément comparé à l’écran 2,5D du Google Pixel 2 XL. Un écran 2,5D est un écran dont le verre est légèrement incurvé sur les côtés pour mieux épouser les tranches du téléphone, sans que l’affichage lui-même soit concerné.

As I mentioned in the article, the Galaxy S20+ isn't very curved. It actually feels flat in the hand. This is because Samsung is using 2.5D glass. For those who hate curved screens, you all will be very excited.

2.5D glass is the same type of curve as the Pixel 2 XL.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 12, 2020