Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra : comparez leurs dimensions avec ces maquettes factices

Une vidéo de XDA Developers permet de se faire une idée des dimensions des Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra grâce à des maquettes factices imprimées en 3D.

Les Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra se dessinent toujours un peu plus — tout comme leur changement de noms corroboré par plusieurs sources. Récemment, le journaliste Max Weinbach de XDA Developers a été à l’origine de plusieurs informations concernant ces produits grâce à un contact anonyme bien informé.

Ainsi, il a pu dévoiler, entre autres, de nombreux éléments sur le Galaxy S20+. Or, ce n’est pas tout, puisqu’il a aussi publié une vidéo permettant de comparer les dimensions des trois déclinaisons attendues : Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra.

La vidéo en question ne montre pas les produits finis, mais des maquettes des trois smartphones imprimées en 3D. Cela permet notamment à Max Weinbach de donner une meilleure idée de ce que l’on ressentira en tenant ces trois appareils en main.

Rappelons que l’on s’attend à des diagonales d’environ 6,4 pouces, 6,7 pouces et 6,9 pouces respectivement pour les Galaxy S20, Galaxy S20+ et S20 Ultra. Aussi, nous nous attendions à des dimensions plus grandes que celles de leurs prédécesseurs.

Dans la vidéo ci-dessous, on peut voir que le Samsung Galaxy S20 ne devrait pas être beaucoup plus imposant que le Galaxy S10. Il devrait même être plus confortable en main grâce à ratio plus étiré qui lui confère un format moins large.

Sans surprise, la maquette du Galaxy S20+ est plus grande que le Galaxy S10+. En contrepartie, l’écran plus grand du modèle concerné devrait être plus immersif. Enfin, il est intéressant de noter que le factice du Galaxy S20 Ultra est plus haut qu’un Galaxy Note 10+. Il est cependant question de bordures plus arrondies pour une prise en main encore plus agréable.

Par ailleurs, XDA Developers a aussi publié la vidéo d’un Galaxy S20+ 5G brièvement manipulé pour en apercevoir la face avant avec écran allumé et le dos.

Rendez-vous le 11 février

Beaucoup de choses restent encore à déterminer autour de ces trois smartphones. Pour tout savoir à leur sujet, vous pouvez consulter notre dossier dédié aux Galaxy S20. De quoi patienter tranquillement jusqu’à leur annonce le 11 février prochain.