Samsung Galaxy S20+ : écran 120 Hz, capteur ultrasonique, batterie et RAM, la fuite des caractéristiques continue

Le Samsung Galaxy S20+ continue de révéler ses caractéristiques au compte-goutte à travers la fuite d'un prototype. Cette fois on en apprend plus sur son écran et ses caractéristiques interne.

Le Samsung Galaxy S20 fait la une de l’actualité depuis plusieurs jours, et pour cause. Un journaliste du site XDA-Developers a pu mettre la main sur de nombreuses informations sur le smartphone grâce à une source anonyme ayant un prototype du S20 Plus en sa possession.

En quelques jours on a eu le droit :

Le site ne s’arrête pas là et révèle encore de nouvelles informations sur les caractéristiques du Galaxy S20 Plus.

Écran QHD 20:9 et 120 Hz

L’écran du Samsung Galaxy S20 Plus propose un nouvel aspect, par rapport à celui du Galaxy S10 Plus lancé en 2019. Sur le prototype de XDA-Developers, l’écran propose une définition de 3200 x 1440 pixels soit un ratio de 20:9, contre 3040 x 1440 pour la génération précédente (19:9).

Cela signifie que l’écran sera légèrement plus haut que celui de son prédécesseur. Comme certaines rumeurs le prédisaient, l’écran aurait le droit à une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. Cela permet d’améliorer la fluidité de l’affichage et des animations. Une nouveauté particulièrement appréciée sur les écrans 90 Hz concurrents chez OnePlus et Google.

Samsung continue avec l’ultrasonique

Samsung intègre sur ses smartphones des lecteurs d’empreinte sous la surface de l’écran. Cependant, contrairement à ses concurrents, ces lecteurs reposent sur la technologie des ultrasons, plutôt qu’une technologie optique.

Ce choix avait reçu des avis mitigés sur le Galaxy S10, mais il semblerait que Samsung ne va pas abandonner cette technologie avec le S20. XDA-Developers a en effet pu confirmer qu’un lecteur d’empreinte à ultrason était intégré au Galaxy S20+.

On ne sait pas encore si ce lecteur utilisera la nouvelle solution 3D Sonic Max de Qualcomm qui augmente largement la taille du lecteur.

RAM et batterie

Derniers éléments dévoilés par XDA-Developers, le Galaxy S20+ serait équipé de 11 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le smartphone utiliserait une batterie de 4500 mAh. Une belle hausse de la capacité comparée à la batterie de 4100 mAh du Galaxy S10+, mais encore faible à côté de l’énorme batterie de 5000 mAh réservés au Galaxy S20 Ultra.

Gardons toutefois en tête que le téléphone aperçu par le site est un Galaxy S20+ 5G, qui pourrait donc avoir une plus grande batterie que l’éventuelle déclinaison 4G LTE.