Téléchargez les fonds d’écran du Samsung Galaxy S20 dès à présent

Le site XDA Developers propose déjà de télécharger quelques fonds d'écran du Samsung Galaxy S20 dont l'officialisation est attendue pour février.

Très récemment, on a pu voir des photos d’un prototype du Samsung Galaxy S20. Les clichés tendent à confirmer le changement de nom du smartphone ainsi que son design. À l’origine de cette fuite, on trouve le réputé site XDA Developers qui, en plus de fournir ces images, livre aussi un lien de téléchargement pour les fonds d’écran de base du futur appareil.

Le média explique en effet qu’il a pu mettre la main sur huit fonds d’écran proposés dans la galerie dédiée du Galaxy S20, ainsi que sur deux vidéos. Notez toutefois que dans la galerie ci-dessous, vous ne trouverez que quelques images en faible définition.

Télécharger les fonds d’écran du Galaxy S20

Pour télécharger les fonds d’écran du Samsung Galaxy S20 en plein format, il faut cliquer sur le lien prévu à cet effet par XDA Developers.

Vous vous retrouverez ainsi avec un dossier compressé regroupant les différents wallpapers. Une fois extrait, le fond d’écran que vous aurez sélectionné aura des dimensions de 3200 x 3200 pixels. Il ne vous reste plus qu’à l’appliquer sur votre bureau ou sur votre écran verrouillé en l’ajustant à votre guise à la zone d’affichage de votre smartphone.

Les utilisateurs les plus impatients pourront ainsi avoir un tout petit avant-goût de ce qui les attend avec le Galaxy S20 et ses compères les Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra. Vous pouvez aussi consulter notre dossier récapitulatif pour avoir toutes les informations importantes sur ces smartphones avant leur présentation le 11 février prochain.