Samsung Galaxy S20 : son appareil photo se dévoile, vidéo 8K au programme

Après les premières photos du Samsung Galaxy S20+, voici les premières analyses de son module photo. Le capteur 108 MP serait réservé à un modèle particulier.

Le site XDA-Developers semble bien être en contact avec une source ayant un prototype de Samsung Galaxy S20+ en sa possession. Après avoir publié des photos du smartphone hier, confirmant son design et son nom, le site passe aujourd’hui à l’analyse du module photo.

4 capteurs photo à l’arrière

Le site confirme tout d’abord que le smartphone intégrerait bien 4 appareils photo au dos. C’est ce que l’on pouvait voir sur les photos du smartphone.

Voici les informations obtenues concernant les capteurs :

capteur principal : Sony IMX 555 (12 MP, 1,8 µm)

capteur secondaire : Samsung ISOCell S5KGW2 (64 MP)

troisième capteur : Samsung ISOCell S5K2LA

quatrième capteur : inconnu

On peut d’ores et déjà constater que Samsung va bien se lancer dans la course au nombre de mégapixels, mais que le capteur 108 MP qui faisait l’objet de rumeurs est ici absent. XDA-Developers précise que ce capteur 108 MP serait réservé au modèle Samsung Galaxy S20 Ultra, encore plus haut de gamme.

L’un des capteurs est surmonté d’un téléobjectif, permettant au Galaxy S20 de réaliser des zoom x3 à x30.

Enregistrement en 8K

Vous n’avez peut-être pas encore de téléviseurs 4K, mais l’industrie s’apprête à passer à la 8K. On a eu le droit aux annonces de téléviseurs 8K au CES 2020, et les prochaines consoles sont annoncées comme compatible avec la 8K.

Ce sera aussi le cas du Samsung Galaxy S20+ qui propose dans les options de filmer en 7680 x 4320 pixels au format 16:9. Bien sûr avec une telle définition, le smartphone ne filme « qu’à » 30 images par seconde, alors que la 4K à 60 images par seconde est, elle, bien gérée.

Les nouvelles fonctions intelligentes

À chaque sortie de smartphone, on a désormais le droit à la création de nouvelles fonctions photo pour en démontrer les capacités.

Pour le Galaxy S20, Samsung proposerait une fonction « Smart Selfie angle », qui permet de passer en mode « grand-angle » pour les selfies si le smartphone détecte plusieurs visages.

Le mode « Single Take Photo » permet quant à lui de filmer un sujet et d’avoir automatiquement le droit à une sélection de vidéo et de photos des meilleurs moments de la scène filmée.

Enfin le smartphone intégrerait un mode « Pro Video » qui permet comme son nom l’indique de débloquer les réglages en mode vidéo pour avoir un contrôle plus complet de la caméra.

Le smartphone sera dévoilé par Samsung le 11 février 2020, en attendant, on connait déjà beaucoup de ses caractéristiques.