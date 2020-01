Sony A9, A9S, A8 et ZH8 : de l’OLED 4K et 8K à toutes les sauces

Sony a annoncé toute sa gamme de TV OLED haut de gamme, mais a également mis à jour ses TV LCD. Parmi les annonces, notera l'arrivée d'une TV OLED en 48 pouces mais aussi une nouvelle itération de sa TV 8K (en OLED cette fois-ci).

Après la surprenante voiture électrique Vision-S et le logo PS5, Sony a également levé le voile sur sa gamme de télés. On a pu découvrir les nouveaux modèles Bravia, du nouveau Sony OLED A9 qui arrivera au second semestre au Sony ZH8, son premier téléviseur 8K destiné au grand public.

Sony A9, A9S et A8 : les trois nouveaux OLED premium

Sony A9, A9S et A8 : il s’agit du nouveau haut de gamme de Sony qui est toujours basé sur des dalles OLED. Les évolutions et améliorations sont intéressantes à plus d’un titre : Sony utilise une nouvelle génération de processeurs pour augmenter les détails, la profondeur et la luminosité maximale. Par rapport à l’Ultimate X1, ce chipset améliorerait les performances globales de 30 à 50 %, c’est évidemment impossible de vérifier tout ça sans avoir procédé à des tests.

Le Sony A9 profite également de la technologie Acoustic Surface Audio, sans oublier la compatibilité Dolby Atmos, Dolby Vision et la présence du système d’exploitation Android TV, qui prend déjà en charge Apple AirPlay 2, HomeKit et Amazon Alexa (ainsi que Google Assistant).

À côté de l’A9, nous avons le Sony OLED A9S, S pour « Small », il s’agit de la version 48 pouces de diagonale. Étant donné que LG est capable de produire des dalles OLED au format 48 pouces en définition 4K. C’est une bonne chose, car il n’existait que des TV OLED dont la diagonale d’écran était au minimum… de 65 pouces. Sony propose donc enfin un téléviseur haute performance pour ceux qui n’avaient pas assez d’espace dans leur salon. Le Sony A9S prend en charge le mode calibré Netflix, mais aussi le mode IMAX Enhanced et intègre les technologies de Sony en images et en son.

Enfin, il y a la Sony OLED A8 (en 55 et 65 pouces). Cette dernière télé profite des caractéristiques de l’AG9, à la fois le processeur et la technologie Acoustic Surface Audio (avec un subwoofer 2.2). Sony en a profité pour intégrer X-Motion Clarity pour OLED est également incorporé, sa technologie de traitement pour optimiser le mouvement et la fluidité sans perdre en luminosité.

Sony ZH8 : la TV 8K OLED

Sony a également dévoilé une nouvelle télé 8K qui porte le nom de Sony ZH8, un TV avec technologie LED Full Array disponible en 75 et 85 pouces. L’année dernière, nous avions testé la première TV 8K de Sony en LCD.

Le Sony ZH8 est livré avec un design plus raffiné, des pieds plats et un support à deux positions. Pour le son et l’image, la nouvelle technologie Frame Tweeter est introduite, qui fonctionnent grâce à des vibrations de la dalle pour permettre au son d’arriver directement à partir de l’image vers le téléspectateur. De plus, le ZH8 intègre une fonction d’optimisation qui ajuste automatiquement la luminosité en fonction de la lumière ambiante dans la pièce.

Pour ce qui est de la comparaison avec la gamme actuelle, ce téléviseur n’intègre pas le tout dernier processeur de l’A9, mais le processeur X1 Ultimate de la Sony OLED A8 et de l’AG9, accompagné du 8 K X-Reality Pro pour augmenter les détails et surtout les fonctions d’upscaling (très utiles en 8K, étant donné que l’on a peu de contenus 8K disponibles). Enfin, le ZH8 peut également faire tourner de la 4K à 120 images par seconde avec l’arrivée d’un port HDMI 2.1. Elle sera vendue à 8 000 euros et devrait être disponible en mai.

Au final, Sony a renouvelé une grande partie de son catalogue où les dalles OLED continuent de jouer un rôle de premier plan avec des améliorations techniques et un design modernisé, un nouveau processeur de la série X1 et l’arrivée du premier Sony 48 pouces OLED, une nouvelle taille qui n’était pas disponible jusqu’à présent.

Et des TV IPS LCD

En plus des nouveaux téléviseurs OLED, le reste de la gamme a été également revu. Le plus important est le nouveau Sony XH95, son téléviseur LED Full Array avec le processeur X1 Ultimate, un contrôle rétro-éclairage FALD (comme la TV 8K sans bordures de Samsung), une luminosité plus élevée que le modèle précédent, une conception en verre et un nouveau système audio BI-AMP (pour contrôler le haut-parleur principal et le tweeter séparément).

Le XH95 (processeur X1 Ultimate) et le XH90 (X1 Extreme) profitent d’un écran LCD Full Array LED, il y a également de nombreuses séries en LCD Edge LED (XH85, XH81, XH80, X70). De 43 à 85 pouces en fonction des séries, elles ont toutes le support Dolby Vision, Android TV… excepté le modèle X70 qui a un processeur 4K X-Reality Pro et qui n’a pas droit à Android TV.