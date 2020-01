Samsung Galaxy S20 Ultra 5G : 108 Mpx, 16 Go… sa configuration aussi serait « ultra »

Samsung prévoit un dernier modèle dans sa future gamme Galaxy S20, que l'on connaît sous le nom d'Ultra. Ce dernier se démarquerait par l'intégration d'un capteur de 108 mégapixels et une option pour 16 Go de RAM.

Depuis quelques mois, nous apprenons de plus en plus d’informations sur les prochains plans de Samsung cette année. Les Galaxy S11 se sont petit à petit transformés en Galaxy S20, quand les différents modèles de la marque nous sont apparus.

Aujourd’hui, l’équipe XDA Developers nous a fourni des tonnes d’informations sur le futur Samsung Galaxy S20+, et notamment ses capacités en photo. Mais Max Weinbach, qui fait partie de l’équipe XDA Developers et est la source de la majorité de ces fuites, ne s’est pas arrêté à ce seul modèle.

Samsung prévoirait également un Galaxy S20 Ultra 5G, l’ultra premium de sa future gamme. Et selon les informations de Max Weinbach, ce dernier serait suréquipé.

The S20 Ultra 5G is going to keep the SD Card slot. Support for up to 1TB.

It will also be available in 128GB/256GB/512GB and have a 12GB and 16GB RAM option.

108MP main, 48MP 10x optical, 12MP ultra wide.

5000 mAh battery with 45W option fast charge. 0 to 100% in 74 min.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 13, 2020