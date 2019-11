La piste d'un écran en verre ultra fin pour le prochain smartphone pliable de Samsung se concrétise un peu plus : un fournisseur aurait en effet augmenté ses capacités de production.

Récemment, Samsung a présenté un nouveau concept de smartphone pliable. À l’heure actuelle, tout ce que nous savons sur ce dernier, c’est qu’il adopte un format plus compact que le fameux Galaxy Fold déjà commercialisé. Nous ne savons même pas encore si ce projet va se concrétiser, ni même comment il pourrait s’appeler — éventuellement Galaxy Fold 2.

Toutefois, une piste semble se concrétiser de plus en plus. En effet, le prochain smartphone pliable de Samsung aurait vraisemblablement un écran en verre pliable. Il s’agirait là d’une belle avancée technique. En comparaison, le Galaxy Fold profite d’une dalle en verre uniquement sur sa face extérieure.

À l’intérieur, là où l’écran se plie, c’est une dalle en plastique qui est utilisée sur le premier smartphone pliable du géant coréen. Or ce matériau est plus exposé aux risques de rayures. Pour remédier à cette fragilité, Samsung cherche à utiliser du verre ultra fin capable d’être plié sans être brisé.

Augmenter la production

D’après des sources d’ET News, l’entreprise Dolnsys, un des fournisseurs de Samsung Display en verre ultra fin, projetterait d’augmenter ses capacités de production pour répondre à la demande croissante du numéro 1 de la téléphonie mobile, notamment sur le long terme.

Si Samsung réussit à commercialiser un smartphone pliable profitant d’un écran en verre plus robuste que le plastique, on peut imaginer que cela lui donnera une belle longueur d’avance sur des concurrents tels que Huawei et son Mate X. Rappelons que le constructeur aurait aussi noué un partenariat avec une firme allemande, Schott AG, pour développer du verre ultra-fin très résistant.

De son côté, Corning travaille sur un verre pliable certifié Gorilla Glass.