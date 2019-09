Samsung a désormais trois gammes premium : les Galaxy S, Galaxy Note et Galaxy Fold. Les deux premières devenant redondantes, la marque réfléchirait à les fusionner.

Le constructeur coréen Samsung est souvent considéré comme « l’Apple d’Android », et pour cause : il profite des plus grosses parts de marché sur le secteur, et ne rechigne pas à être un pionnier sur le mobile.

Avec la gamme Note, il aura poussé les grandes diagonales et le stylet. Avec le Galaxy Fold, il va désormais pousser la révolution du pliable. Cependant, les Galaxy S10 et Galaxy Note 10 se ressemblent beaucoup trop, poussant une réflexion en interne.

Selon Evan Blass, qui cite une rumeur « d’une source solide », Samsung serait en train de réfléchir à changer ses plans à l’avenir. Les gammes S et Note pourraient ainsi fusionner.

L’idée serait que vu que les gammes S et Note finissent par se ressembler, Samsung les fusionnerait en début d’année pour offrir une nouvelle gamme — potentiellement nommée Galaxy One plutôt que S11, à titre d’exemple– où l’un des appareils profiterait du S Pen. Quant à l’annonce de fin d’année, elle serait réservée à la gamme Fold.

Mais tout cela tiendrait tout de même sur le succès du Samsung Galaxy Fold, qui reste un appareil de luxe actuellement vendu uniquement en boutique et à prix fort. S’il rencontre la popularité espérée par le constructeur coréen, il aurait bien plus de chance de reprendre la place du Note.

Précisons enfin que ce n’est pas la première fois que cette rumeur anime les couloirs du monde de la tech. L’année dernière déjà, l’hypothèse d’une fusion entre Galaxy S et Galaxy Note avait fait parler d’elle.