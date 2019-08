Samsung vient d’officialiser le Galaxy Note 10, mais ne rentre-t-il pas trop en confrontation avec le Galaxy S10+ ? Ce dernier n’a pas vraiment perdu de sa superbe… Pour vous aider à faire le bon choix, découvrez notre comparatif.

Samsung a un petit problème en 2019 : il a énormément de smartphones « fer de lance » à sa ceinture. Alors que les nouveaux Galaxy Note 10 ont été lancés, on attend encore le Galaxy Fold et les Galaxy S10 n’ont pas disparu du marché.

Dans ce contexte, est-il vraiment pertinent de choisir un Note 10 fraîchement annoncé plutôt qu’un Galaxy S10+ ? Au premier coup d’œil, les deux appareils peuvent apparaître bien similaires. On fait le point avec vous sur les différences les plus notables entre les deux, pour vous aider à faire votre choix.

Fiches techniques comparées des Galaxy Note 10 et S10+

Modèle Samsung Galaxy Note 10 Samsung Galaxy S10 Plus Version de l'OS Android 9.0 Android 9.0 Interface constructeur Samsung One UI Samsung One UI Taille d'écran 6.3 pouces 6.4 pouces Définition 2280 x 1080 pixels 3040 x 1440 pixels Densité de pixels 507 ppp 526 ppp Technologie Super Amoled Super Amoled SoC Exynos 9825 Exynos 9820 Processeur (CPU) ARMv8 ARMv8 Puce Graphique (GPU) Mali-G76 MP12 Mali-G76 Mémoire vive (RAM) 8 Go 8 Go Mémoire interne (flash) 256 Go 128 Go, 512 Go, 1024 Go MicroSD Non Oui Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 12 MP

Capteur 2 : 16 MP

Capteur 3 : 12 MP Capteur 1 : 12 MP

Capteur 2 : 12 MP

Capteur 3 : 16 MP Appareil photo (frontal) 10 MP Capteur 1 : 10 MP

Capteur 2 : 8 Enregistrement vidéo 4K 4K Wi-Fi Wi-Fi 6 (ad) Wi-Fi 6 (ad) Bluetooth 5.0 + A2DP + LE 5.0 + A2DP + LE Réseaux LTE, HSPA, GSM LTE, HSPA, GSM Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Oui Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Géolocalisation Oui Oui Batterie 3500 mAh 4100 mAh Dimensions 71.8 x 151 x 7.9mm 74.1 x 157.6 x 7.8mm Poids 168 grammes 175 grammes Couleurs Noir, Argent Rose, Jaune, Blanc, Bleu, Noir, Vert Prix 959€ 703€ Fiche produit Fiche produit | Test

Galaxy Note 10 et S10+, un format similaire

Le Galaxy S10+ est légèrement plus large, le Galaxy Note 10 est légèrement plus grand, mais le fait est que les deux appareils de Samsung ont un format très similaire l’un est l’autre. Il est donc naturel que la comparaison entre les deux se fasse, et que les consommateurs repèrent leurs similarités si facilement. C’est ce qui justifie ce comparatif après tout.

Cependant, on notera aussi que Samsung a enfin abandonné son bouton Bixby plus contraignant qu’autre chose sur le Note 10. Le S10+ l’a encore sur le côté gauche de l’appareil.

La définition du Note 10+ sur le Galaxy S10+

Samsung a fait un choix particulier sur le Galaxy Note 10 : il est limité au 1080p, alors que le Note 10+ va jusqu’au QHD+ à 1440p. Nombreux ont été ceux à souligner ce point comme une déception, même si, ne le cachons pas : sur une diagonale de 6,3 pouces, ça ne change pas grand-chose à l’usage.

Mais s’il s’agit vraiment d’un point important pour vous, notamment pour la réalité virtuelle dont le Galaxy Note 10 ne profite pas, alors le Galaxy S10+ pourrait bien plus vous satisfaire. Lui est bien en 1440p, sur un écran à la qualité similaire, Samsung oblige.

Le stockage change la donne

Exynos 9220 pour le Galaxy S10+, Exynos 9225 pour le Galaxy Note 10. 8 Go de RAM LPDDR4X sur les deux. Sur le papier, les deux smartphones ont l’air très proches en termes de performance… et ce n’est pas étonnant. La grande différence entre les deux puces est à voir du côté de la finesse de gravure, qui passe de 8 à 7 nm EUV. Mais cela concernera avant tout l’autonomie, les performances en jeu et au quotidien devraient être indissociables entre les deux appareils.

Par contre, il faut noter que l’espace de stockage du Galaxy S10+ utilise la technologie UFS 2.1, contre le nouveau standard UFS 3.0 sur le Galaxy Note 10. Cela va avoir un fort impact sur la rapidité des transferts et chargements de fichier sur ce dernier. À l’inverse, le Galaxy S10+ a un port microSD, ce qui n’est pas le cas du Galaxy Note 10.

Duel sur le selfie

S’il nous faut toujours tester en conditions réelles le Galaxy Note 10 pour le déterminer, la formule photo de Samsung devrait rester intacte cette année et être quelque peu améliorée du côté des algorithmes avant toute chose. Sur le papier, les configurations des trois capteurs photo des Galaxy S10+ et Galaxy Note 10 sont sensiblement similaires, mais on se doute que le dernier haut de gamme sera un brin meilleur.

La grande différence, surtout en l’absence de capteur TOF pour le Galaxy Note 10 par rapport au Note 10+, se situe à l’avant. Le capteur photo avant du Note 10 est unique, situé dans un poinçon au milieu du haut de l’écran. A contrario, le Galaxy S10+ dispose de deux capteurs à l’avant, dont un dédié à la profondeur, sur le côté supérieur droit.

Aussi, si l’arrière devrait être un peu meilleur sur le Galaxy Note 10, le Galaxy S10+ est par définition plus versatile sur les selfies, surtout en mode portrait.

Les chiffres comptent

Là encore, il nous faudra tester tout cela, mais avec sa grande batterie de 4 100 mAh contre 3 500 mAh sur le Galaxy Note 10, le Galaxy S10+ semble bien mieux parti pour offrir une meilleure longévité. Ceci étant, il faudra aussi faire attention aux optimisations faites par Samsung.

Sur le Galaxy Note 10, c’est naturellement la gravure à 7nm contre 8nm du nouvel Exynos 9225 qui jouera. Et la différence peut être drastique, mais 500 mAh de différence n’est pas mince affaire. Un ex-æquo n’est pas à écarter dans ce contexte.

Le Galaxy Note 10 mène à la baguette

Et bien sûr, il faut aussi compter sur la grande différence annuelle entre la gamme S et la gamme Note : la présence du S Pen. Le Galaxy S10+ n’en profite bien sûr pas, contrairement au Galaxy Note 10.

Cette année, après de bonnes évolutions l’année dernière, le S Pen du Galaxy Note 10 est véritablement devenu une petite baguette magique. De loin, et grâce à la présence d’un accéléromètre, il peut vraiment contrôler à distance de nombreux aspects du smartphone et notamment l’appareil photo où il est possible de changer de mode de quelques glissements dans l’air.

Sympathique, certes, mais toujours un peu gadget. Dans l’absolu, même sur le Note 9, rares sont les personnes à utiliser ces fonctionnalités plus de dix fois avant que le S Pen ne reste logé dans son compartiment à tout jamais. On peut donc le considérer comme dispensable.

Deux cents euros de différence

Le Samsung Galaxy Note 10 dans son unique version 256 Go sera vendu au prix recommandé de 959 euros. A contrario, on trouve le Galaxy S10+ aux environs de 750 euros désormais.

À vous de voir si les quelques différences entre les deux modèles justifient de payer 200 euros de plus, mais le fait est que les similarités entre les deux appareils sont bien là. Peut-être faudrait-il réaliser le peu de sacrifice demandé entre les deux pour économiser une somme tout de même conséquente.