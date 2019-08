Dans ce comparatif, nous listons les différences les plus marquantes entre le tout nouveau Samsung Galaxy Note 10 et son prédécesseur le Galaxy Note 9.

Ça y est ! Les Galaxy Note 10 et Note 10+ de Samsung ont été officialisés. Ils sont beaux, ils sont fringants, mais en quoi se différencient-ils de leur aîné sorti un an auparavant, le Galaxy Note 9 ?

C’est ce que nous allons observer en faisant lister de manière non exhaustive les variations marquantes qui existent d’une génération à l’autre, au-delà des améliorations des composants.

À lire : Samsung Galaxy Note 10 : rétrospective sur 8 ans de phablettes

Fiches techniques

Modèle Samsung Galaxy Note 10 Samsung Galaxy Note 9 Version de l'OS Android 9.0 Android 8.1 Interface constructeur Samsung One UI Samsung Experience Taille d'écran 6.3 pouces 6.4 pouces Définition 2280 x 1080 pixels 2960 x 1440 pixels Densité de pixels 507 ppp 514 ppp Technologie Super Amoled Super Amoled SoC Exynos 9825 Exynos 9810 Processeur (CPU) ARMv8 ARMv8 Puce Graphique (GPU) Mali-G76 MP12 Mali-G72 MP18 Mémoire vive (RAM) 8 Go 6 Go Mémoire interne (flash) 128 Go 128 Go, 512 Go MicroSD Oui Oui Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 12 MP

Capteur 2 : 16 MP

Capteur 3 : 12 MP Capteur 1 : 12 MP

Capteur 2 : 12 MP

Appareil photo (frontal) 10 MP 8 MP Enregistrement vidéo 4K 4K Wi-Fi Wi-Fi 6 (ad) Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 + A2DP + LE 5.0 + ADP + aptX + LE Réseaux LTE, HSPA, GSM LTE, HSPA, GSM Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Oui Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Géolocalisation Oui Oui Batterie 3500 mAh 4000 mAh Dimensions 71.8 x 151 x 7.9mm 76.4 x 161.9 x 8.8mm Poids 168 grammes 200 grammes Couleurs Noir, Argent Rose, Bleu, Noir Prix 959€ 358€ Fiche produit Fiche produit | Test

Format et trou dans l’écran

La GROSSE différence entre le Note 10 et le Note 9 réside dans leurs designs très différents l’un de l’autre. Le trou dans l’écran est passé par là et cela se ressent fortement sur les bordures autour de l’écran. La dalle du nouveau-né est ainsi encore bien moins encadrée. Le Note 10 classique est par ailleurs sensiblement plus petit et moins épais que son prédécesseur : 151, 71,8 x 7,9 mm sur le récent smartphone contre 161,9 x 76,4 x 8,8 mm sur celui de 2018.

En main, cela se ressent tout à fait, surtout au niveau du poids. Le Galaxy Note 10 pèse en effet 168 grammes, soit près de 30 grammes de moins que le Note 9.

À vrai dire, c’est le Galaxy Note 10+ qui, en termes de format, se rapproche le plus du Galaxy Note 9 comme on peut le remarquer sur la photo ci-dessous. En effet, sa hauteur (162,3 mm) et son poids (196 grammes) sont presque identiques. Sur les écrans toutefois, on est sur des diagonales bien distinctes qui se classent ainsi dans l’ordre croissant :

6,3 pouces pour le Note 10

pour le Note 10 6,4 pouces pour le Note 9

pour le Note 9 6,8 pouces pour le Note 10+

Bouton Bixby, prise jack et microSD

Pour continuer sur des éléments de design, il faut forcément s’arrêter sur les deux éléments cités dans l’intertitre ci-dessus. Les Galaxy Note 10 disent au revoir à la prise jack 3,5 mm. Celle-ci était pourtant bien présente sur le cru de 2018 et avait même servi d’arguments pour les puristes de la qualité audio filaire. Ces derniers ne trouveront pas leur bonheur cette année.

Et sur autre détail, le bouton assez agaçant dédié à l’activation de Bixby sur le Galaxy Note 9 s’efface chez la nouvelle génération. Pour souligner ce changement, la touche de déverrouillage a basculé vers la gauche pour rejoindre les contrôles du volume.

La tranche droite est ainsi débarrassée de toutes bordures. D’ailleurs, si on continue d’inspecter les cotes du Galaxy Note 10, on ne trouve aucun emplacement pour la carte microSD. Il faut se tourner vers le Note 10+ pour trouver ce fameux tiroir. En parlant de stockage, signalons aussi que la nouvelle génération jouit de l’UFS 3.0.

2, 3 ou 4 capteurs photo ?

Sur l’appareil photo, les Galaxy Note 10 et Note 10+ se dotent de plus de capteurs que le Note 9. Le gros ajout réside surtout dans l’intégration d’un ultra grand-angle, car le modèle de l’année dernière avait déjà droit à un double appareil photo composé d’un objectif principal et d’un téléobjectif.

Le Note 10+ va encore plus loin en ajoutant un quatrième capteur dédié uniquement au calcul de la profondeur de champ. Ce dernier a pour objectif de rendre encore plus précis le mode Portrait.

Stylet à distance

Le stylet S Pen était évidemment déjà de la partie sur le Note 9. Avec le Note 10, l’accessoire a eu droit à un changement de design pour adopter un look plus uniforme. Mais plus important encore : de nouvelles fonctionnalités Bluetooth permettent d’utiliser le smartphone sans toucher l’écran.

Ainsi dans l’application de l’appareil photo, un geste vertical réalisé avec le stylet permet de passer du capteur arrière au capteur avant, tandis qu’un mouvement horizontal du S Pen sert à changer de mode de prise de vue. Cela peut se révéler assez pratique si vous posez le smartphone sur un trépied à distance et que vous avez besoin de prendre plusieurs clichés différents les uns des autres.

Prix de lancement

Fait intéressant, le Note 10 coûte moins cher que son prédécesseur à son lancement. Eh oui, on passe aujourd’hui à un tarif de 959 euros alors qu’en 2018 il fallait débourser 1009 euros pour se procurer le Galaxy Note 9.

On n’est pas sur le même type d’évolution pour le Note 10+ cependant. Ce dernier coûte en effet 1109 ou 1209 euros en fonction de la version que vous choisissez, 256 ou 512 Go de stockage.

Nous avons pu prendre en main le Samsung Galaxy Note 10 afin de vous faire part de nos premières impressions.

