Samsung vient d’officialiser sa nouvelle gamme Note. Mais cette année, le Galaxy Note 10 est également accompagné du Galaxy Note 10+. Quelles différences sont à retenir entre les deux appareils ? Réponse dans notre comparatif.

En 8 ans d’existence, la gamme Note n’avait pas connu ça. Alors que Samsung vient d’officialiser le Galaxy Note 10, que nous avons pu prendre en main, on découvre que pour la première fois… le constructeur nous offre deux variantes de son ultra haut de gamme, avec l’apparition additionnelle du Galaxy Note 10+.

Deux variantes d’un Galaxy Note s’ajoutant aux Galaxy S10 et futur Galaxy Fold, voilà qui fait de nombreux fers de lance pour la marque. Mais sait-on déjà bien identifier les différences entre ces Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+ ? Pour y voir plus clair, nous les explicitions pour vous.

Surprise, le Galaxy Note 10+ est plus grand

Comme le veut la coutume, la principale différence est à voir du côté de la taille des deux appareils, comme le petit « + » affublé au second le laisse entendre. Si la gamme Note a toujours été historiquement d’un grand format, nous avons le droit à un peu plus de mesure cette année.

Ainsi, le Samsung Galaxy Note 10 traditionnel mesure 71,8 x 151 x 7,9 mm, contre 77,2 x 162,3 x 7,9 mm pour le Note 10+. Le Note 10+ est donc plus large d’environ 5 mm et plus grand d’environ 11 mm par rapport à son petit frère, mais n’est pas plus épais pour autant.

Qui dit plus grand dit aussi plus lourd. Le Galaxy Note 10 pèse 168 grammes sur la balance, contre 196 grammes pour le Note 10+.

Une meilleure définition sur le Note 10+

Cet agrandissement est évidemment justifié par la présence d’un écran plus grand. Le Galaxy Note 10 est équipé d’une dalle AMOLED de 6,3 pouces. Le Note 10+ s’équipe lui d’une dalle de 6,8 pouces.

Ce n’est toutefois pas la seule différence. En effet, le Note 10+ est le seul cette année à supporter une définition maximale en Quad HD+ à 3040 x 1444p, contre un Full HD+ de 2280 x 1080p sur le Note 10.

Les deux modèles sont cependant compatibles HDR10+ et offrent une qualité d’affichage supérieure.

Meilleur mode portrait sur le Note 10+

Les Samsung Galaxy Note 10 et Note 10+ ont exactement la même configuration photo dorsale. Au capteur principal de 12 mégapixels à ouverture variable f/1,5 ou f/2,4 avec OIS s’ajoute un ultra grand-angle de 16 mégapixels à objectif ouvrant en f/2,2 et enfin un téléobjectif de 12 mégapixels ouvrant en f/2,1, profitant lui aussi de l’OIS.

Il existe cependant une différence importante entre les deux : le Galaxy Note 10+ s’équipe également d’un capteur TOF. Ce dernier permet au téléphone de comprendre efficacement les distances entre le smartphone, le sujet et l’arrière-plan, permettant de créer un mode portrait plus naturel. C’est un capteur dont on a déjà profité sur le Huawei P30 Pro, et qui fait des merveilles.

Aussi, si vous aimez prendre des photographies en mode portrait, mieux vaudra favoriser le Galaxy Note 10+. Le Note 10 en est également capable bien sûr, mais leur qualité ne sera pas la même.

Recharge plus rapide sur le Note 10+

La recharge a également évolué cette année, atteignant des puissances encore jamais vues pour Samsung. Le Galaxy Note 10 s’équipe d’une batterie de 3 500 mAh, tandis que le Galaxy Note 10+, plus grand, récupère 4 300 mAh.

Les deux smartphones sont compatibles avec la nouvelle recharge rapide à 25 W du constructeur et sont fournis avec un chargeur compatible. Cependant, le Galaxy Note 10+ peut atteindre les 45 W avec un chargeur adapté… qui ne sera pas fourni d’office par Samsung.

Les cartes micro SD sont réservées au Galaxy Note 10+

Cette nouvelle ne va pas plaire aux consommateurs. Seul le Galaxy Note 10+ est compatible avec les cartes micro SD cette année, jusqu’à 2 To. Le Galaxy Note 10 n’y aura pas accès.

Cela étant, les deux Galaxy Note 10 profitent d’une mémoire interne ultra rapide en UFS 3.0, ce qui est déjà excellent en soi.

Prix et configs des Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+

Le Galaxy Note 10 ne sera disponible qu’en une seule version à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il sera vendu à 959 euros.

Le Galaxy Note 10+ profite lui de 12 Go de RAM, et sera vendu avec 256 ou 512 Go de stockage. À 256 Go, il sera vendu 1 109 euros, contre 1 359 euros pour la version 512 Go.

