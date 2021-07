Les Samsung Galaxy Buds 2 profiteraient bien d’une réduction de bruit active

Selon les informations du leaker chinois Ice Universe, Samsung aurait intégré une fonction de réduction active du bruit à ses futurs Galaxy Buds 2.

Le 11 août prochain, dans un petit peu plus d’un mois, Samsung devrait présenter ses nouveaux smartphones pliants, les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, accompagnés de la montre Galaxy Watch 4 ainsi que de nouveaux écouteurs. Ces futurs Galaxy Buds 2 — dont le design a été révélé ce mardi par Evan Blass — devraient par ailleurs profiter d’une réduction de bruit active.

Pour aller plus loin

Écouteurs sans fil : les meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2021

Sur le papier, les Galaxy Buds 2 devraient ainsi succéder aux Samsung Galaxy Buds premiers du nom, lancés en 2019. Depuis, le constructeur coréen a commercialisé plusieurs déclinaisons avec d’abord les Galaxy Buds Plus, puis les Galaxy Buds Live et enfin les Galaxy Buds Pro. Néanmoins, cela fait seulement deux générations que Samsung propose de la réduction de bruit active sur ses écouteurs, avec les Galaxy Buds Live puis les Galaxy Buds Pro.

De quoi suggérer que les futurs Samsung Galaxy Buds 2 seraient dépourvus de cette fonctionnalité. Une possibilité corroborée par le prix relativement attrayant des écouteurs. Selon le site MySmartPrice, les Samsung Galaxy Buds 2 seraient en effet proposés entre 180 et 200 euros en Europe.

Mode transparent et réduction active du bruit au programme

Néanmoins, le leaker chinois Ice Universe a ajouté ce mardi sa pierre à l’édifice. Dans un tweet, il indique en effet que les Galaxy Buds 2 profiteront bel et bien d’une fonction de réduction active du bruit, capture d’écran à l’appui.

On peut y voir ce qui semble être l’interface de l’application Galaxy Wearable, avec un curseur pouvant se déplacer entre « Ambient sound » (sons ambiants) et « Active noise cancelling » (suppression active du bruit) en passant par « off » (désactivé) si les utilisateurs souhaitent simplement profiter de l’isolation passive des écouteurs. Le haut de l’écran, même s’il est barré, semble bel et bien indiquer qu’il s’agit des Galaxy Buds 2.

Galaxy Buds2 supports active noise canceling pic.twitter.com/c3dZ6Qhewm — Ice universe (@UniverseIce) July 6, 2021

L’intégration d’une fonction de réduction active du bruit n’apparaît pas complètement comme une surprise. Déjà sur les précédents visuels mis en ligne lors de différents leaks, on pouvait distinguer deux trous à l’extérieur de chaque écouteur. Ces trous sont généralement utilisés pour placer des microphones. Certes, les microphones peuvent servir à la captation de la voix, mais lorsque plusieurs sont présents, c’est souvent un moyen pour le constructeur d’analyser également les bruits ambiants, que ce soit pour le mode transparent ou pour la réduction de bruit active.

On devrait en savoir davantage sur les caractéristiques, le prix ou la disponibilité des Samsung Galaxy Buds 2 lors de leur présentation officielle, attendue le 11 août prochain.