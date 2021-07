Samsung évoque enfin le futur du Galaxy Note et ça ne sent pas bon

Samsung confirme l'absence du Galaxy Note 21 lors du Galaxy Unpacked du 11 août prochain. Le choix des mots de la firme de Séoul porte à nouveau à croire que le Z Fold 3 viendra à terme remplacer la gamme Note.

Évoquée depuis plusieurs mois dans nos colonnes, démentie par Samsung fin 2020, la rumeur d’un abandon du Galaxy Note 21 se fait de plus en plus entendre. Depuis quelque temps, Samsung multiplie d’ailleurs les communications où la gamme de smartphones à destination des professionnels lancée en 2011 n’est pas du tout évoquée.

Ce coup-ci, Samsung en a bien parlé. Mais c’était pour mieux confirmer son abandon, en tout cas temporaire. Dans un post de blog consacré aux futures annonces prévues lors de l’Unpacked, qui se tiendra le 11 août, l’Unpacked, le géant coréen écrit : « Au lieu de dévoiler un nouveau Galaxy Note cette fois-ci, nous allons étendre les fonctionnalités du Galaxy Note à d’autres appareils Samsung Galaxy. »

Très concrètement, la firme de Séoul confirme par exemple l’arrivée d’un nouveau S Pen « conçu spécifiquement pour les smartphones pliants ». Soulignons le choix des mots « cette fois-ci », qui laisse potentiellement la porte ouverte à un nouveau Note plus tard dans l’année, voire l’année prochaine.

Foldable is the new Note

Le fait que le reste du post de Samsung soit entièrement consacré à « une troisième génération de smartphones pliables » — comprendre les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 — n’est d’ailleurs pas anodin.

Samsung choisit de présenter son futur Z Fold comme un smartphone qui « offre de toutes nouvelles façons de travailler, de se connecter et de créer ». En clair, un pliable pour les professionnels. Il faut rappeler qu’à ses débuts, le Galaxy Note était d’ailleurs présenté comme le mariage entre une tablette et un smartphone. Or, vu la taille de l’écran du Z Fold, on n’est évidemment pas très loin de cette idée.

Quant au Z Flip, la communication de Samsung s’attarde davantage sur sa solidité. La firme promet « des matériaux plus durables et plus solides. »

Déballage le 11 août

Même s’ils ne sont pas évoqués dans cette récente note de blog, précisons que l’on s’attend à ce que Samsung n’annonce pas seulement des smartphones pliants lors de son Unpacked. Parmi les appareils attendus, citons le Galaxy S21 FE (qui pourrait cependant arriver plus tard dans l’année), les Galaxy Watch Series 4 tournant sur Wear OS, ou encore les Galaxy Buds 2.