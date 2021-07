Samsung Galaxy Buds 2 : une énième fuite révèle les derniers secrets des écouteurs sans fil

Nouveaux coloris, fonctionnalités de l’application, capacité des batteries : une énième fuite au sujet des Galaxy Buds 2 révèle un nouveau lot d’informations au sujet des prochains écouteurs sans fil de Samsung.

Attendus cet été aux côtés des montres connectées Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch Active 4, les Samsung Galaxy Buds, qui occupent le segment des écouteurs sans fil, ne vont clairement pas créer la surprise. En effet, de nombreuses fuites à leur sujet ont déjà dévoilé toutes les principales informations techniques à connaître.

La dernière en date est signée Tim Schneeberger, un développeur sur GitHub qui a mis la main sur la version bêta de l’application — via les serveurs mis à jour de Samsung — qui accompagnera la sortie des Buds 2. L’occasion d’y découvrir de nouveaux éléments, mais également d’en corroborer d’autres encore au stade de la rumeur.

Nouveau coloris et capacité de batterie

Débutons par les nouveautés. On savait déjà que le géant coréen allait se lâcher sur les couleurs avec du blanc, noir, violet et vert. Samsung va encore plus loin, puisqu’il devrait aussi proposer un coloris jaune à son catalogue.

Du côté de la batterie, chaque écouteur aurait droit à un accumulateur de 61 mAh, couplé à un boîtier d’une capacité de 472 mAh. Pour rappel, les Buds premiers du nom restaient limités à 58 mAh et 252 mAh pour l’étui. Ce gain en énergie viendrait alors compenser une nouvelle fonction qui se confirme de plus en plus : la réduction de bruit active.

Source : Tim Schneeberger via XDA Developpers Source : Tim Schneeberger via XDA Developers Source : Tim Schneeberger via XDA Developers

D’après une récente indiscrétion du leaker chinois Ice Universe, les Galaxy Buds 2 profiteraient bel et bien d’une telle technologie — à l’époque absente sur les Galaxy Buds. Les trouvailles de Tim Schneeberger viennent corroborer cette rumeur, puisqu’une option permettant de supprimer ou d’activer l’ANC a été dénichée par le développeur.

En revanche, il serait impossible de régler le niveau de réduction de bruit active. L’application ne serait pas non plus avare en personnalisations, puisque plusieurs possibilités seraient proposées aux utilisateurs.

Pas de contrôle de volume depuis les écouteurs

Par exemple, ces derniers pourraient activer ou désactiver le simple tap, double tap et triple tap, tous associés à une action spécifique (marche, pause, chanson suivante, chanson précédente). Le tableau de bord et la page « Trouver mes écouteurs » auraient aussi été repensés.

Enfin, contrôler le volume directement depuis les écouteurs ne serait pas au programme. Pas très pratique, puisqu’il faudrait dans ce cas-là systématiquement sortir et utiliser son smartphone.

Les Samsung Galaxy Buds 2 sont attendus à un prix oscillant entre 149 et 169 dollars aux États-Unis, soit environ 125 à 140 euros HT.