Samsung Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 : deux des caractéristiques attendues seront au rendez-vous

Les Samsung Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 qui seront annoncés le 11 août prochain peuvent encore nous réserver quelques surprises. Voici deux caractéristiques attendues qui semblent être confirmées.

Les nouvelles indiscrétions, ou plutôt divulgations, d’Evleaks nous donnent de précieux indices sur les futurs Samsung Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3. Pour rappel, ces smartphones pliants seront certainement annoncés lors de l’Unpacked 2021 prévu le 11 août.

Résistance à l’eau et support du S-Pen

Les Samsung Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 peuvent encore nous réserver des surprises, malgré les nombreuses fuites. La dernière image postée par Evan Blass, qui avait été précédemment partagée par Max Weinbach, montre les smartphones de Samsung éclaboussés. Il confirme par ailleurs ce que l’on savait déjà : les deux téléphones seront IPX8. C’est le second chiffre qui nous intéresse ici, il permet de connaître la résistance aux fluides.

C’est un point faible des téléphones pliants qui serait donc désormais corrigé par Samsung. Cela sera sans doute un soulagement pour celles et ceux qui vont mettre beaucoup d’argent dans ces produits, dont le prix est historiquement élevé.

Few upcoming foldable details. Z Flip3

– 6.7" internal / 1.9" cover displays

– 12MP x2 (rear) / 10MP (selfie) Z Fold3

– 7.6" internal / 6.2" external displays

– 12MP x3 (rear) / 10MP (cover selfie) / 4MP (main selfie)

– 2 optional S-Pens (Pro and Fold Edition) Both phones IPX8 pic.twitter.com/lPm60yCzvt — Evan (@evleaks) July 26, 2021

Evan Blass confirme également les tailles d’écran et quelques autres caractéristiques. Le Galaxy Z Flip 3, par exemple, aura un écran de 6,7 pouces en plus du petit écran de 1,9 pouce à l’avant. Concernant le Z Fold 3, ce sont deux grands écrans que l’on retrouve : 7,6 et 6,2 pouces. On a également une confirmation supplémentaire sur le support du S-Pen, le Z Fold 3 semble être le digne héritier de la lignée des Galaxy Note.

Le support du S-Pen ne fait plus aucun doute, il y a même des visuels de la coque du Z Fold 3 qui pourra accueillir le S-Pen. Cela devrait rendre plus pratique l’utilisation de ce smartphone géant.

Rendez-vous le 11 août prochain sur Frandroid, nous réaliserons la couverture complète de l’événement Samsung.