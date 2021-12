Samsung Galaxy S22 : de nouvelles fuites sur les options de couleurs et de stockage

La fiche technique des Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra à venir est déjà bien connue. Si des incertitudes demeurent, chaque jour apporte son lot de nouveautés : un récent leak a dévoilé les différentes possibilités de stockage et de couleurs sur la prochaine série.

Les rumeurs et informations vont toujours bon train à propos des très attendus Samsung Galaxy S22.

En effet, le dénommé Snoopy, leaker bien connu sur Twitter, a dévoilé plusieurs informations glanées auprès de revendeurs concernant la série des Galaxy S22.

Selon lui, les Galaxy S22 et S22 Plus seraient dotés de 8 Go de RAM ainsi que de 128 ou 256 Go de stockage au choix. Les deux modèles pourraient bien être proposés dans quatre coloris : noir, blanc, mais aussi vert et une dernière couleur plus extravagante nommée « pink gold ».

Here are the confirmed #GalxyS22 Options (by retailers): Galaxy S22 5G:

8 + 128 GB/256 GB

Pink Gold/Green/Black/White Galaxy S22+ 5G

8 + 128/256 GB

Pink Gold/Green/Black/White Galaxy S22 Ultra 5G

12 + 128/256 GB and 16 + 512 GB 🔥

Dark Red/Black/White

(Render by @OnLeaks ) pic.twitter.com/srY6DnelDm — Snoopy (@_snoopytech_) December 9, 2021

Le Galaxy S22 Ultra, quant à lui, serait vendu sous plusieurs configurations. Muni de 12 Go de RAM, il pourrait être associé à 128 Go ou 256 Go de stockage. Une variante plus musclée avec 16 Go de mémoire vive profiterait de 512 Go de stockage intégré. Côté coloris, le plus haut de gamme de la lignée arborerait les classiques noir et blanc, ainsi qu’un nouveau coloris, le rouge foncé.

Ce que l’on sait déjà sur les Galaxy S22

Si beaucoup de choses ont été dites sur les Galaxy S22, Samsung n’ayant pas encore officiellement présenté ses nouveaux flagships, la fiche technique reste pour le moment à l’état d’hypothèse.

Concernant les tailles d’écran, on s’attend à une dalle de 6,06 pouces pour le S22, de 6,55 pouces pour le S22 Plus, 6,55, et enfin de 6,8 pouces pour le S22 Ultra. Pour les performances, les nouveaux fleurons de Samsung profiteraient tous d’un Exynos 2200, même si des rumeurs couraient sur la toile concernant l’intégration possible d’un SoC Snapdragon 8 Gen 1.

La configuration photo des Galaxy S22 et S22 Plus s’appuierait sur un capteur principal de 50 mégapixels ainsi qu’un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Le modèle Ultra arborerait quatre appareils photo au dos avec grand-angle, ultra grand-angle et double téléobjectif.

Les S22 auront probablement des batteries de capacités moindres par rapport à leurs prédécesseurs, les S21. Pour le S22, les rumeurs tablent ainsi sur 3800 mAh, tandis que le S22 Plus profiterait lui de 4600 mAh et le S22 Ultra de 5000 mAh.

Les nouveaux smartphones du constructeur coréen sortiront tous nativement avec One UI 4, basé sur Android 12. Niveau design, l’incertitude reste de mise, tout particulièrement concernant l’organisation des modules photo à l’arrière. Côté prix, rien n’est sûr, mais il est probable qu’il faudra tabler sur des tarifs similaires à ceux de la gamme S21.

Alors quand pourra-t-on mettre la main dessus ? La patience est encore de mise, puisque les S22 pourraient bien être présentés par Samsung en février.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.