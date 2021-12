Samsung Galaxy S22 Ultra : une option rendrait le capteur photo 108 Mpx encore meilleur

Le Samsung Galaxy S22 Ultra devrait profiter d'un « optimiseur de détails » sur son capteur de 108 mégapixels. À quoi cela pourrait-il servir ?

Le Samsung Galaxy S22 Ultra devrait utiliser un capteur photo principal de 108 mégapixels. Certes, cette information n’a rien de nouveau, mais intéressons-nous de plus près à cette caméra qui réserverait une nouvelle fonction intrigante : un optimiseur de détails.

Le site Material IT Korea, repris par SamMobile, a en effet découvert à plusieurs reprises la mention « Detail enhancer » dans les lignes de code de l’appareil photo de Samsung. En français, cela pourrait se traduire par « optimiseur de détails ».

Certains bouts de phrases notamment ont été mis en lumière. À l’instar de la consigne « Activez l’optimiseur de détails pour capturer encore plus de détails ». En outre, il semblerait que la fonction ne soit disponible qu’avec le capteur de 108 mégapixels.

Mode macro ou meilleur mode 108 mégapixels ?

En quoi pourrait consister exactement cette nouveauté ? Les hypothèses peuvent aller bon train. On peut imaginer un mode macro très poussé, voire même une fonction microscope similaire à celle de l’Oppo Find X3 Pro. Toutefois, on imagine mal l’appareil photo de 108 mégapixels être capable de se rapprocher très près d’un élément sans contrarier la mise au point. Ce n’est pas ce qu’est censé faire un grand-angle.

Il est toutefois possible que ce mode exploite également l’ultra grand-angle en plus des données du capteur de 108 mégapixels pour créer de belles images macro. Une autre théorie semble cependant plus plausible. L’optimiseur en question servirait tout simplement à peaufiner les images capturées en plein format, c’est-à-dire en 108 Mpx, sans fusion des pixels.

Les photos en 108 mégapixels proposées par le Galaxy S21 Ultra sont déjà impressionnantes techniquement, mais il faut garder en tête que ces clichés doivent être réalisés dans des conditions lumineuses idoines pour être réussis. Sans fusion des pixels, le téléphone capte moins de lumière et une scène plongée dans l’ombre ne rendra pas très bien avec cette option.

Si Samsung propose une fonction basée sur des algorithmes pour améliorer le rendu des photos en 108 mégapixels, cela incitera peut-être plus de personne à prendre le temps d’activer cette option pour immortaliser certaines scènes avec le Galaxy S22 Ultra. Rappelons que l’officialisation des futurs smartphones Samsung est pressentie au début du mois de février.

