De 449 à 4499 €, TCL renouvelle toute sa gamme TV avec un nouveau rétroéclairage

TCL vient de présenter ses nouveaux téléviseurs Mini-LED pour l’année 2024. Ce sont les séries C89B, P755, C655 et C655 Pro de 43 jusqu’à 98 pouces. Luminosité accrue avec la 6e génération de rétroéclairage Mini-LED et un maximum de zones pour limiter les effets de blooming, 144 Hz, HDR10+, Dolby Vision et animation sous Google TV, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. En voici tous les détails.

Après avoir exposé son nouveau téléviseur de 115 pouces au CES 2024 de Las Vegas, TCL dévoile le reste de ses nouvelles gammes pour l’année 2024. La tendance amorcée l’an passé pour de très grandes diagonales est aujourd’hui une réalité sur toutes les séries ; la marque propose désormais des modèles allant de 43 pouces jusqu’à 98 pouces pour les C89B, P755, C655 et C655 Pro.

Série TCL C89B, du 65 jusqu’au 98 pouces avec une dalle QD Mini-LED 144 Hz

La nouvelle série de téléviseurs TCL C89B représente désormais le haut de gamme de la marque. Elle est déclinée en 65, 75, 85 et 98 pouces.

Elle profite de la même 6e génération du système de rétroéclairage Mini-LED que le téléviseur 115X955 Max, ainsi que de la même compatibilité avec tous les formats HDR. Selon TCL, cette génération permet de proposer une meilleure plage dynamique et une plus grande gradation locale pour des contrastes plus précis.

La dalle LCD supporte également le 144 Hz et utilise un panneau de Quantum Dots de nouvelle génération. TCL indique avoir utilisé un matériau cristallin quantique inédit associé à une nouvelle technologie d’encapsulation ultraprécise révélant une gamme de couleurs encore plus importante qu’avec les précédentes séries.

Le téléviseur TCL 65C89B propose 1344 zones contre 2160 zones pour le modèle de 75 pouces tandis que les modèles de 85 et 98 pouces en comptent respectivement 2304 et 2160. Les trois plus grandes tailles proposent, selon TCL, un pic de luminosité de 3500 cd/m², contre 3300 cd/m² pour la version de 65 pouces. Tous sont animés par le système Google TV et compatible avec les formats audio Dolby Atmos et DTS Virtual:X.

Pour le son, les modèles de 65 et 75 pouces disposent d’un système 2.1.2 canaux avec un seul woofer alors qu’il y en a deux pour les modèles de 85 et 98 pouces (2.2.2 canaux). Ces deux derniers utilisent des pieds bâton écartés alors que les TV de 65 et 75 pouces disposent d’un pied central. Tous peuvent être réglés en hauteur pour accueillir une barre de son devant.

La série profite d’une nouvelle télécommande avec un style métallique.

Le téléviseur TCL 65C89B de 65 pouces est disponible pour un prix de 2499 euros. Comptez sur des prix de 2999 euros pour le 75 pouces (TCL 75C89B), de 3499 euros pour le 85 pouces (85C89B) et de 4499 euros pour le TCL 98C98B.

Séries C655 et C655 Pro avec des dalles QLED 120 Hz HDR10+ et Dolby Vision

Les nouvelles séries TCL C655 Pro et C655 utilisent une dalle LCD Ultra HD avec un système de rétroéclairage LED, sur toute la surface de l’écran pour la première (Full Array Local Dimming) et sur les contours pour la seconde. Elles sont dotées d’un panneau de Quantum Dots de nouvelle génération et sont animées par le système Google TV. Elles profitent de la barre gaming Game Master 3.0 (mais pas la version Pro car « limitée » à 60 Hz en Ultra HD et 120 Hz en Full HD).

La série C655 Pro est déclinée en 55, 65 et 75 pouces avec respectivement 84, 104 et 128 zones de rétroéclairage. Quelle que soit la taille, le pic de luminosité annoncé est de 600 cd/m².

La série TCL C655 est proposée en 43, 50, 55, 65, 75, 85 et 98 pouces avec un pic de luminosité de 430 à 450 cd/m². Les deux séries supportent les formats HLG, HDR10, HDR10+ et Dolby Vision, avec, pour le modèle de 98 pouces, la compatibilité Dolby Vision IQ soutenue par un capteur de luminosité qui adapte automatiquement la luminosité du téléviseur.

Le 98 pouces est le seul de cette série à supporter la fréquence de 144 Hz, grâce à l’intégration d’un chipset différent des autres diagonales.

Pour l’audio, les TV de la série C655 Pro utilisent un système 2.1 compatible Dolby Atmos optimisé par Onkyo pour les modèles de 55 à 98 pouces de la série C655 tandis que les versions de 43 et 50 pouces embarquent un système 2.0, donc sans woofer. Cela se traduit irrémédiablement par moins de basses.

Le modèle 55C655 Pro de 55 pouces est proposé à 699 euros. Comptez sur des prix de 899 euros pour le 65C655 Pro et de 1299 euros pour le 75C655 Pro de 75 pouces.

Le TV TCL 43C655 est disponible pour un prix de 499 euros. Le modèle de 50 pouces (TCL 50C655) est proposé à 599 euros tandis que le 55 pouces (55C655) est affiché à 699 euros. Comptez sur des prix de 899 euros pour le 65 pouces (65C655), de 1299 euros pour le 75 pouces (75C655), 1799 euros pour le 85 pouces (85C655) et 2999 euros pour le 98 pouces (98C655).

Série P755, l’entrée de gamme Ultra HD, mais aussi HDR10+ et Dolby Vision

Enfin, la nouvelle série de TV TCL P755 constitue l’entrée de gamme pour la marque avec une dalle Ultra HD 60 Hz avec un système de rétroéclairage classique caractéristique d’une luminosité pouvant seulement varier de 320 à 350 cd/m², selon la taille. Cette série est déclinée en 43, 50, 55, 65 et 75 pouces. Notez malgré tout la certification HDR10+ et Dolby Vision ainsi que la présence de la barre de gaming Game Master 3.0.

Le système audio s’appuie sur une optimisation Onkyo avec deux haut-parleurs. Comme tous les autres modèles, Google TV est à la manœuvre.

Côté prix, comptez sur des tarifs respectifs de 449 euros, 549 euros, 599 euros, 799 euros et 999 euros pour les modèles 43P755 de 43 pouces, 50P755 de 50 pouces, 55P755 de 55 pouces, 65P755 de 65 pouces et 75P755 de 75 pouces.